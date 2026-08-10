Bandırma Belediyesi'nden örnek uygulama: Şezlong ve şemsiye kullanımı ücretsiz

Bandırma Belediyesi, kentin sosyal yaşamına değer katacak önemli bir projeyi daha hayata geçirdi. Şirinçavuş Tesisi düzenlenen törenle vatandaşların hizmetine sunuldu. Tesise giriş ile şezlong ve şemsiye kullanımı tamamen ücretsiz olarak belirlendi.

Vatandaşların konforu düşünülerek hazırlanan alan, 150 adet şezlong ve şemsiye kapasitesiyle dikkati çekiyor. Alanda, 300 kişi kapasiteli modern kafe ve restoran ile 50 karavanlık park alanı yer alıyor.

KARAVAN PARK MÜJDESİ

Açılışta tesisin gelecekteki gelişimine ilişkin bilgi veren Belediye Başkanı Dursun Mirza, karavan turizmine yönelik önemli bir kapasite artışı müjdesinde bulundu. Mirza, ilerleyen süreçte karavan park kapasitesinin 100 araca çıkarılacağını belirtti.

TESİS ENERJİSİNİ GÜNEŞTEN ÜRETİYOR

Yalnızca sosyal imkanlarıyla değil, çevre bilinciyle de öne çıkan Şirinçavuş Tesisi, kendi enerjisini tamamen güneşten üretiyor. Doğayla tam uyumlu yapısıyla dikkati çeken tesis, Bandırma'nın sürdürülebilir vizyonuna da katkı sunuyor.