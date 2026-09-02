Bartınlı gençlerden tarihi başarı

Bartın Belediyesi’nin genç okçuları, Düzce’de devam eden U15 Türkiye Şampiyonası’nda önemli bir başarıya imza attı. Klasik Yay Bayan Takımı, şampiyonada gösterdiği üstün performansla hem Türkiye rekoru kırdı hem de zirveye çıkarak şampiyonluk kupasını Bartın’a taşıdı. Beren Gül Erenler, Zeynep Ece Karakoyun ve Zeynep Alya Şahin’den oluşan takım, toplam 1982 puan elde ederek Türkiye rekorunu kırdı. Genç sporcular, 40 takımın mücadele ettiği organizasyonda rakiplerini geride bırakarak Türkiye şampiyonu oldu.

ŞAMPİYONLUK BARTIN’DA BÜYÜK GURUR YARATTI

Antrenör Emrah Şenkal yönetiminde şampiyonaya hazırlanan genç okçular, elde ettikleri dereceyle Bartın’ın adını Türkiye çapında duyurdu. Türkiye rekoruyla gelen şampiyonluk, sporcuların yanı sıra aileleri, antrenörleri ve Bartın Belediyesi’nde de büyük sevinç yarattı. Bartın Belediye Başkanı Muhammet Rıza Yalçınkaya, elde edilen başarı nedeniyle genç sporcuları ve antrenör Emrah Şenkal’ı kutladı. Yalçınkaya, “Türkiye rekoru kırarak şampiyonluğa ulaşan Beren Gül Erenler, Zeynep Ece Karakoyun ve Zeynep Alya Şahin’i yürekten kutluyorum. Genç sporcularımızın böylesine önemli bir başarıyla Bartın’ımızın adını Türkiye’ye duyurması bizleri son derece gururlandırdı” dedi.