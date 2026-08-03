Başkanvekili Çiçek, kafe düzenleme çalışmalarını yerinde inceledi

Manavgat Belediye Başkanvekili Av. Mehmet Çiçek, Side Beach Cafe olarak düzenlenen alanda devam eden çalışmaları yerinde inceleyerek ekiplerden yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. İnceleme kapsamında proje alanınını gezerek belediye ekipleriyle sohbet eden Başkan Vekili Çiçek, çalışmaların planlanan takvim doğrultusunda titizlikle sürdürüldüğünü belirtti. Manavgat Belediyesi, sahil düzenleme çalışmalarıyla vatandaşların denize daha rahat, güvenli ve konforlu bir şekilde ulaşabileceği, denizle iç içe vakit geçirebileceği modern bir kullanım alanı oluşturmayı hedefliyor. Projenin tamamlanmasıyla birlikte Manavgat’a hem kent sakinleri hem de ziyaretçiler için önemli bir yaşam alanı kazandırılmış olacak.