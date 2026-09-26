Beypazarı Festivali başladı... Kasap: Beypazarı'nı yılın 365 günü misafir ağırlayan turizm merkezi yapmak istiyoruz

29. Uluslararası Beypazarı Festivali başladı. Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş ve Beypazarı Belediye Başkanı Özer Kasap festivalin açılışında konuştu.

Yavaş burada yaptığı konuşmada "Oyunlarımızla, yemeklerimizle, adetlerimizi yaşatarak geleceğe taşımak istiyoruz. Bunun için festivaller çok önemli. Yine bu festivallerin içerisinde Tarihi Kentler Birliği olarak Milli Mücadele Rotamızın yanında somut olmayan kültür mirasını da canlandırmaya çalışıyoruz. Somut olmayan kültür mirası bizim geleneklerimiz, göreneklerimiz, yaşam biçimimiz, esnaf, ahilik kültürümüz, her şeyimiz. Dolayısıyla bunu gelecek kuşaklara aktarılması lazım" dedi. Yavaş "Beypazarı'nın yaşayan kültürünü hep göreceğiz ve yaşayacağız" diye konuştu.

"TURİZM MERKEZİ YAPMAK İSTİYORUZ"

Kasap ise, geçen yıl festival döneminde 500 binin üzerinde misafir ağırladıklarını anımsatarak, "O kalabalık, esnafımızın dükkânına, üreticimizin tezgâhına bereket olarak döndü. Bu yıl ilgi çok daha büyük. Kendi rekorumuzu hep birlikte kıracağız. Ama asıl hedefimiz festival günlerinin çok ötesinde. Beypazarı'nı yılın 365 günü misafir ağırlayan bir turizm merkezi yapmak istiyoruz. Ankaralıyı da dünyanın her köşesinden gelen misafiri de yılın her günü bu sokaklara davet ediyoruz" dedi.

"FESTİVALİN EN İYİSİ BU ŞEHİRDE"

Kasap, "Biz ilkleri yapmayı seven bir belediyeyiz. Türkiye'de yapay zekâyla hazırlanan ilk festival müziğini biz yaptık. Bu yıl da bu kadar kapsamlı sanal gerçeklik deneyimlerinin yer aldığı en büyük festivali biz düzenliyoruz. Hiçbir belediye başkanımız alınmasın. Türkiye'nin dört bir yanında büyük emeklerle festivaller hazırlanıyor, hepsine saygımız sonsuz. Ama 29'uncusunu düzenlediğimiz bu festivalde gönül rahatlığıyla söylüyoruz: Festivalin en iyisi bu şehirde" ifadelerini kullandı.

Beypazarı Kaymakamı Ünal Coşkun da festivalin güzel geçmesini dileyerek, Özer Kasap ve Mansur Yavaş'a teşekkür etti.

Gün boyunca farklı etkinliklerin düzenleneceği festivalin akşam bölümünde ise ana sahne programı başlayacak. Sanatçı Göksel burada şarkılarını seslendirecek.