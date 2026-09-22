Beypazarı’nda festival heyecanı

Beypazarı’nın kültürel değerleri ile yöresel ürünlerini tanıtmak amacıyla düzenlenen festival, 25 Eylül Cuma günü saat 18.00’de belediye önünden başlayacak kortej yürüyüşüyle açılacak. Kortejin ardından Alaaddin Sokak’ta çeşitli etkinlik ve deneyim alanları ziyaretçilere sunulacak. Festivalin ikinci günü olan 26 Eylül Cumartesi günü saat 11.00’de Atatürk Parkı’nda protokol açılışı yapılacak. Gün boyunca farklı etkinliklerin düzenleneceği programın akşam bölümünde ise ana sahne konserleri başlayacak. Saat 20.00’de Ceren Özdemir’in ritim gösterisinin ardından Göksel sahneye çıkacak.

PAZAR GÜNÜ GAZAPİZM SAHNEDE

27 Eylül Pazar günü de çeşitli etkinliklerle sürdürülecek programın akşamında saat 20.00’de Doğukan Manço DJ performansı gerçekleştirilecek. Ardından Gazapizm konser verecek. Festival, konser programının ardından yapılacak havai fişek gösterisiyle tamamlanacak.

YAPAY ZEKA DENEYİMİ

Bu yılki programda özellikle gençlere yönelik hazırlanan deneyim alanları dikkat çekiyor. Festival alanında yapay zekâ uygulamaları, sanal gerçeklik (VR) deneyimleri, dijital oyunlar, simülatörler, interaktif ekranlar ve fiziksel oyunların yer aldığı noktalar oluşturulacak. Bunun yanı sıra yerli ve yabancı halk dansları ekiplerinin gösterileri, klasik otomobil sergileri, belediye stantları, müzik koroları, yöresel ürün tanıtımları ve yemek yarışmaları düzenlenecek.

YURTTAŞA ÜCRETSİZ FESTİVAL

Festival kapsamında Beypazarı’nın yöresel lezzetleri ve el emeği ürünleri de ziyaretçilerle buluşturulacak. Farklı kentlerden ve ülkelerden gelecek katılımcılarla kültürel etkileşimin artırılması hedefleniyor. Beypazarı Belediye Başkanı Özer Kasap, festivale tüm yurttaşları davet ederek üç gün boyunca ilçede kültür, sanat, müzik ve eğlence etkinliklerinin gerçekleştirileceğini belirtti. 25-27 Eylül tarihlerinde düzenlenecek festival, tüm yurttaşlara ücretsiz olacak.