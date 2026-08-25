Bilecik Belediyesi, 4. Kitap Kafe’yi Ahmet Ümit’in katılımıyla açıyor

Bilecik Belediyesi tarafından kapsamlı düzenlemelerin yapıldığı 4. Kitap Kafe, 29 Ağustos saat 18.00’de yazar Ahmet Ümit’in de katılımıyla düzenlenen törenle kapılarını açacak. Bilecik Belediyesi tarafından geçen aylarda tamamlanan Halk Enstitüsü çatısı altında okurlarla buluşacak Kitap Kafe’nin açılışında söyleşi ve imza günü de gerçekleştirilecek. İçerisinde ilkokul öğrencilerinden üniversite öğrencilerine kadar her yaş ve eğitim grubundan yurttaşın birçok alanda anlamlı hizmetler alacağı Halk Enstitüsü, kitap kafeyle ayrı bir anlam kazanacak.

HALK ENSTİTÜSÜ’NDE NELER VAR

Bilecik Belediyesi tarafından şehir merkezinde yürütülen kapsamlı çalışma ile atıl şekilde olan bina, yeniden düzenlenerek Halk Enstitüsü adıyla kapılarını açtı. Atatürk Parkı karşısında yer alan ve kullanılmayan beş katlı bina, yapılan kapsamlı düzenleme ve bakım çalışmasıyla halka hizmet vermeye başladı.

EĞİTİME DESTEK KURSLARI VERİLECEK

Eğitime, gençlere ve çocuklara yönelik tüm çalışmalarda büyük katkılar sunulması hedeflenen Halk Enstitüsü'nde ayrıca kadınların toplumsal hayata daha çok dahil olmasını amaçlayan faaliyetler yer alacak. Eğitime Destek Kursları kapsamında ise 8. ve 12. sınıf öğrencileri için Türkçe, Matematik ve Tarih atölyeleri; 10 yaş ve üzerindeki tüm öğrenciler için İngilizce, Almanca ve Fransızca atölyeleriyle eğitime destek kurslarının verileceği Halk Enstitüsü'nde yabancı dil öğrenme süreçlerine destek sağlanacak.