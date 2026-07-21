Bilecik Belediyesi’nden çekirgelere karşı ilaçlama önlemi

Bilecik Belediyesi, son günlerde çeşitli illerde görülen çekirge yoğunluğuna karşı kentte önleyici tedbirler almaya başladı. Bu kapsamda Şehirler Arası Otobüs Terminali’nde ilaçlama çalışması yapıldı.

SAHA KONTROLLERİ SÜRÜYOR

Belediye ekipleri tarafından yürütülen çalışmalarda terminal binasının iç ve dış bölümleri, peronlar, bekleme alanları ile çevresindeki riskli noktalar ilaçlandı. Belediye yetkilileri, şehirler arası ulaşım alanları üzerinden çekirge girişine karşı tedbir amacıyla uygulamanın otogarda başlatıldığını belirtti. Kent genelindeki saha kontrollerinin sürdüğü, ihtiyaç duyulması halinde ilaçlama çalışmalarının farklı noktalarda da devam edeceği bildirildi. Ayrıca vatandaşlardan yoğun çekirge hareketliliği görülmesi halinde belediyeye bilgi vermeleri istendi.