Bir belediye başkanı daha CHP’den istifa etti: Arapgir Belediye Başkanı Cömertoğlu, YENİ Parti’ye geçtiğini duyurdu

Malatya Arapgir Belediye Başkanı Haluk Cömertoğlu, yaptığı açıklamayla 2019’dan bu yana bünyesinde görev yaptığı partisi CHP’den istifa ederek Özgür Özel liderliğinde kurulan YENİ Parti’ye geçtiğini duyurdu. Belediye meclis üyelerinin de geçiş yaptığını belirten Cömertoğlu, “Bu süreçte en büyük önceliğimiz, ülkemize ve kamu kurumu niteliğindeki belediyelerimize karşı taşıdığımız sorumlulukları aynı kararlılık ve hassasiyetle yerine getirmeye devam etmektir. Vatandaşlarımıza sunulan hizmetlerin kesintisiz sürdürülmesi, adalet, şeffaflık ve kamu yararı ilkeleri doğrultusunda görevimizi en iyi şekilde ifa etmeyi sürdüreceğimizden hiç kimsenin kuşkusu olmamalıdır. Siyasi partiler, millete hizmet etmenin araçlarıdır. Bizim temel gayemiz ise; milletimize ve ülkemize en doğru şekilde hizmet etmek, kamu emanetine sahip çıkmak ve her zaman hukukun, adaletin ve vicdanın rehberliğinde hareket etmektir” dedi.