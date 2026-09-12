Bulancak Belediye Başkanı Sıbıç yurttaşların taleplerini dinledi

Giresun Bulancak Belediye Başkanı Necmi Sıbıç, düzenli aralıklarla gerçekleştirilen Halk Günü buluşmaları kapsamında yurttaşlarla bir araya gelerek talep, öneri ve beklentileri dinledi.
Gerçekleştirilen görüşmelerde yurttaşlarla tek tek ilgilenen Başkan Sıbıç, iletilen konuların ilgili birimlerce değerlendirileceğini ve çözüm odaklı çalışmaların sürdürüleceğini belirtti.
Yurttaşlarla doğrudan iletişime önem verdiklerini ifade eden Başkan Sıbıç, “Bulancak’ımızı hemşehrilerimizle birlikte yönetiyoruz. Halk Günü buluşmalarımızla vatandaşlarımızı dinlemeye, taleplerine çözüm üretmeye ve şehrimizin geleceğine birlikte yön vermeye devam ediyoruz” dedi.
Başkan Sıbıç, Halk Günü buluşmalarının düzenli aralıklarla devam edeceğini belirterek, Bulancak için ortak akılla ve memnuniyetle çalışmayı sürdüreceklerini ifade etti.