Çankaya Belediyesi'nden 2 bin 315 öğrenciye sıcak yemek: Bir yılda 364 bin öğün

Öğrencilerin sağlıklı beslenme hakkına erişimini desteklemek amacıyla yürütülen uygulama kapsamında, özellikle ekonomik zorlukların eğitim yaşamına olumsuz etkilerini azaltmak hedefleniyor.

Çankaya Belediyesi ekipleri tarafından okullara ulaştırılan sıcak yemekler, öğrencilerin gün içinde dengeli ve sağlıklı beslenmelerine katkı sağlıyor.

‘HİÇBİR ÇOCUĞUMUZUN AÇ KALMADIĞI BİR ÇANKAYA’

Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner, çocukların eğitim hayatlarında fırsat eşitliğini güçlendirmek için çalıştıklarını belirterek “Çocuklarımızın sağlıklı beslenmesi, başarılı bir eğitim hayatının en önemli koşullarından biridir. Ailelerin üzerindeki ekonomik yükün her geçen gün arttığı bu dönemde, yerel yönetimler olarak dayanışmayı büyütmek zorundayız. Bu anlayışla dezavantajlı bölgelerdeki okullarımızda eğitim gören 2 bin 315 öğrencimize yıl boyunca toplam 364 bin 424 öğün sıcak yemek ulaştırdık. Hiçbir çocuğumuzun aç kalmadığı, eşit fırsatlara sahip olduğu bir Çankaya için çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

KARNE HEYECANINA PASTALI SÜRPRİZ

Çankaya Belediyesi, sıcak öğle yemeği hizmeti kapsamında öğrencilerin karne sevincine de ortak oldu. Sosyal belediyecilik uygulamalarından biri olarak sürdürülen hizmet kapsamında, yaz tatiline giren öğrencilere karne haftasında pasta sürprizi yapıldı.

Öğle yemeği hizmeti verilen Akşemsettin İlkokulu’nda düzenlenen etkinlikte öğrenciler, pasta keserek hem karne heyecanını hem de yaz tatilinin mutluluğunu birlikte yaşadı. Minik öğrenciler, bu özel sürprizle yaz tatiline “Merhaba” dedi.