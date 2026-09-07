Çankaya’da Başkentin ilk 10 yılı sergisi

Ankara’nın başkent oluşunun ardından geçirdiği değişim, Çankaya Belediyesi tarafından düzenlenen özel bir sergiyle sanatseverlerle buluşacak. “Bir Şehir Kurmak: Ankara 1923-1933” başlıklı serginin açılışı, 18 Eylül 2026 Cuma günü saat 18.30’da Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi’nde gerçekleştirilecek.

Çankaya Belediyesi, yeni kültür-sanat sezonunu Ankara’nın Cumhuriyet dönemindeki kuruluş sürecine odaklanan kapsamlı bir sergiyle açıyor. Vehbi Koç Vakfı sponsorluğunda, Koç Üniversitesi VEKAM ve Ankara Enstitüsü Vakfı’nın destekleriyle hazırlanan çalışma, 18 Eylül-31 Aralık 2026 tarihleri arasında ziyaret edilebilecek. Küratörlüğünü Ali Cengizkan ile N. Müge Cengizkan’ın üstlendiği sergide, 1923’te başkent ilan edilen Ankara’nın kısa sürede geçirdiği büyük dönüşüm ele alınıyor. Çalışmanın merkezinde ise bugün kentin en önemli bölgelerinden biri olan Kızılay ve çevresindeki Yenişehir’in oluşum süreci yer alıyor.

350 ÖZGÜN FOTOĞRAF KULLANILACAK

Sergide, 1920’li ve 1930’lu yıllara ait yaklaşık 350 özgün fotoğraf farklı başlıklar altında bir araya getirilecek. Ankara’nın geçmişi yalnızca nostaljik görüntüler üzerinden değil, kentin kuruluşundaki tarihsel ve mekânsal değişim üzerinden ele alınacak. Döneme ilişkin birinci el fotoğrafların yanı sıra araştırma kapsamında hazırlanan yeni görseller de sergide yer alacak. Böylece Cumhuriyet’in ilk yıllarında Ankara’nın nasıl şekillendiği, kent yaşamındaki değişimlerle birlikte aktarılacak.

‘TÜRKİYE’NİN KALBİ ANKARA’

Etkinliğin film bölümünde ise 1920’ler ve 1930’ların Ankara’sını belgeleyen “Türkiye’nin Kalbi Ankara” filmi gösterilecek. Araştırmalar sonucunda ortaya çıkarılan farklı konut tipleri de maketlerle ziyaretçilerin incelemesine sunulacak. Ankara’nın modern tarihine ışık tutmayı amaçlayan sergi; belge, fotoğraf, film, maket ve üç boyutlu modellemeler aracılığıyla başkentin kuruluş dönemini yeniden ele alacak. Serginin aynı zamanda gelecekte kurulması planlanan Ankara Şehir Müzesi’nin “Yeni Şehir” bölümüne de zemin oluşturması hedefleniyor.