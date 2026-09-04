Çankaya’da Kadın Emeği ve Dayanışma Festivali başlıyor

Çankaya Belediyesi'nin kadın emeğini ve üretimini desteklemek ve kadın dayanışmasını güçlendirmek amacıyla düzenlediği Kadın Emeği Festivali yarın başlıyor. Ahlatlıbel Atatürk Parkı’nda 5-6 Eylül günlerinde gerçekleşecek festival, iki gün boyunca kadın emeğinin, üretimin ve dayanışmanın buluşma noktası olacak.

Festival kapsamında 25 çadır kurulacak, 125 kadın üretici stant açarak el emeği ürünlerini ziyaretçilerle buluşturacak. Kadınların ekonomik ve sosyal hayatta güçlenmesine katkı sunmayı amaçlayan festivalde, kadın kooperatifleri ve kadınlara yönelik çalışmalar yürüten kurumlar da yer alacak.

KADIN EMEĞİ DAYANIŞMAYA DÖNÜŞECEK

Müzikten dansa, çocuk etkinliklerinden ahşap oyunlarına dolu dolu geçecek festivalin dikkati çeken etkinliklerinden biri de "Bir Umut Bir Bileklik Dayanışma Atölyesi" olacak. Atölyede hazırlanan marteniçka bileklikler deprem bölgesine gönderilecek. Çankaya’dan deprem bölgesine uzanacak dayanışma ile festivalde üretilen her ürün, dayanışmanın bir parçası olacak.

Festivalde ayrıca UN Women, Zeytin Dalı Kadın Kooperatifi ve Çankaya Belediyesi Kadın Danışma Merkezi de yer alarak çalışmalarını ve hizmetlerini katılımcılarla paylaşacak.

Kadınların el emeği ürünlerini doğrudan tüketiciyle buluşturacağı festival, aynı zamanda kadın girişimcilerin desteklenmesine, yerel üretimin güçlenmesine ve kadın dayanışmasının büyütülmesine katkı sağlayacak.

Festival alanına gitmek için ücretsiz servisler, 5 ve 6 Eylül günlerinde Çankaya Belediye Başkanlığı Binası önünden saat 14.00’te, dönüş ise Ahlatlıbel Atatürk Parkı Otoparkı'ndan 21.00’de hizmet verecek.