Çankaya’da yollar yenileniyor: Ulaşım güvenliği önemli ölçüde artırılıyor

Çankaya Belediyesi, ilçe genelinde sürdürdüğü asfalt seferberliğine yaz sezonunda da hız kesmeden devam ettiğini belirtti. Belediye, Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri’nin kırsal mahallelerde tam kaplama asfalt çalışmalarını yürüttüğüne ve böylece yolları yenileyerek yurttaşlara daha güvenli ve konforlu ulaşım olanakları sağladıklarını belirtti. Belediye, ekiplerin son olarak Yeşilkent Mahallesi’nde tam kaplama asfalt çalışması yaptığına dikkat çekti.

KIRSAL MAHALLELERDE HİZMET ARALIKSIZ SÜRECEK

İlçenin ihtiyaçlarını tespit ederek çalışma programını oluşturan ekipler, asfalt serimi öncesinde zemin hazırlıklarını titizlikle tamamladığına kaydetti. Belediye, “Tam kaplama asfalt çalışmalarıyla yollar daha dayanıklı hale getirilirken, ulaşım güvenliği de önemli ölçüde artırılıyor” dedi. Çankaya Belediyesi, merkez mahallelerde olduğu gibi kırsal mahallelerde de hizmetlerini aralıksız sürdürüleceğine ve yaz boyunca devam edecek çalışmalar kapsamında birçok mahallede yol yenileme ve asfalt serimi gerçekleştirileceğine dikkat çekti.