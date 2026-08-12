Çankaya Uzay Filmleri Festivali başlıyor

Çankaya Belediyesi’nin yaz akşamlarında Çankayalıları buluşturduğu Açık Hava Sinema Günleri devam ederken, Ahlatlıbel Atatürk Parkı’nda 14-23 Ağustos tarihleri arasında Uzay Filmleri Festivali ikinci kez Çankayalılarla buluşmaya hazırlanıyor. Hafta sonu gün boyu sürecek, uzay bilgi yarışması, astrofizik söyleşiler, uzay masal köşesi, uzay fotoğraf çekim alanları, sanal gerçeklik alanı ve uzay kostümlü animatörle süslenecek festivalde, birbirinden güzel 6 film bilim-kurgu hayranlarıyla buluşacak.
FESTİVAL TAKVİMİ
Ahlatlıbel Atatürk Parkı’nda 14-23 Ağustos tarihleri arasında saat 20.30 itibariyle düzenlenecek Uzay Filmleri Festivali’nin gösterim takvimi ise şöyle:
14 Ağustos 2026 Cuma - PASSENGERS
15 Ağustos 2026 Cumartesi - INTERSTELLAR
16 Ağustos 2026 Pazar - WALL-E
21 Ağustos 2026 Cuma - AD ASTRA
22 Ağustos 2026 Cumartesi - ELYSIUM
23 Ağustos 2026 Pazar - AVATAR