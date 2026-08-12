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Çankaya Uzay Filmleri Festivali başlıyor

Çankaya Uzay Filmleri Festivali başlıyor

12.08.2026 18:05:00
Güncellenme:
Cumhuriyet/Ankara
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Çankaya Uzay Filmleri Festivali başlıyor

Bu yıl ikincisi düzenlenen Çankaya Uzay Filmleri Festivali, 14 Ağustos - 23 Ağustos tarihleri arasında Ahlatlıbel Atatürk Parkı'nda Çankayalılarla buluşacak.

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Çankaya Belediyesi’nin yaz akşamlarında Çankayalıları buluşturduğu Açık Hava Sinema Günleri devam ederken, Ahlatlıbel Atatürk Parkı’nda 14-23 Ağustos tarihleri arasında Uzay Filmleri Festivali ikinci kez Çankayalılarla buluşmaya hazırlanıyor. Hafta sonu gün boyu sürecek, uzay bilgi yarışması, astrofizik söyleşiler, uzay masal köşesi, uzay fotoğraf çekim alanları, sanal gerçeklik alanı ve uzay kostümlü animatörle süslenecek festivalde, birbirinden güzel 6 film bilim-kurgu hayranlarıyla buluşacak.

FESTİVAL TAKVİMİ

Ahlatlıbel Atatürk Parkı’nda 14-23 Ağustos tarihleri arasında saat 20.30 itibariyle düzenlenecek Uzay Filmleri Festivali’nin gösterim takvimi ise şöyle:

14 Ağustos 2026 Cuma - PASSENGERS

15 Ağustos 2026 Cumartesi - INTERSTELLAR

16 Ağustos 2026 Pazar - WALL-E

21 Ağustos 2026 Cuma - AD ASTRA

22 Ağustos 2026 Cumartesi - ELYSIUM

23 Ağustos 2026 Pazar - AVATAR

 

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