Çaycuma’da çocuk yuvası yeni döneme hazır

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde hizmet veren Zübeyde Hanım Çok Dilli Çocuk Yuvası, yeni eğitim-öğretim döneminde öğrencilerini karşılamaya hazırlanıyor. Çaycuma Belediyesi tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında yuvanın boya, badana ve onarımları yapılırken, çocukların kullanımına yönelik çeşitli yenilikler de yaşama geçirildi.

EĞİTİM KADROSU GÜÇLENDİRİLDİ

Yeni dönemde eğitim programını da genişleten yuvada yabancı dil, drama, sportif etkinlikler ve sosyal çalışmaların yanı sıra çocukların gelişimlerini destekleyen farklı etkinlikler gerçekleştirilecek. Yuvanın eğitim kadrosunda okul öncesi, yabancı dil, beden eğitimi ve müzik öğretmenlerinin yanı sıra drama lideri de görev yapacak. Böylece çocukların akademik gelişimlerinin yanı sıra fiziksel, sosyal ve duygusal gelişimlerinin de desteklenmesi hedefleniyor.

ÇOCUKLARIN GELİŞİMLERİ YAKINDAN İZLENECEK

Çocukların güvenliği ve sağlığı için gerekli fiziksel koşulların oluşturulduğu yuvada, hijyenik beslenme ve oyun alanları da hazırlandı. Çocukların bilişsel, fiziksel, sosyal ve duygusal gelişimleri düzenli olarak takip edilirken, günlük yaşam becerilerinin kazanılması için de rehberlik çalışmaları yürütülecek. Pedagojik formasyona sahip okul öncesi öğretmenler ve çocuk gelişimi alanında uzman danışmanlar eşliğinde çocukların kendi başına yemek yeme, giyinme, el yıkama ve tuvalet alışkanlığı kazanmasına destek olunacak.