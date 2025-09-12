Ceyhan Belediyesi’nden 1000 öğrenciye çanta ve kırtasiye desteği

Ceyhan Belediyesi, Ceyhan Dayanışması ve Tüketici Hakları Derneği iş birliğiyle, yeni eğitim-öğretim yılı öncesinde ilçedeki ihtiyaç sahibi bin öğrenciye okul çantası ve kırtasiye malzemesi desteği sundu.

“Yarınlarımız çocuklarımızın kalemlerinde, defterlerinde, hayallerinde saklı” anlayışıyla gerçekleştirilen destek programında öğrencilere okul çantaları tek tek isim listelerine göre dağıtıldı.

“ÇOCUKLARIMIZ İÇİN SÖZÜMÜZÜN ARKASINDAYIZ”

Ceyhan Belediye Başkan Vekili Av. Sevil Aydar Yıldız, öğrencilere ve velilere hitaben yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı:

"Çantalarınızı tek tek isim listenize göre dağıtacağız. Geçtiğimiz yıl da aynı desteği sağlamıştık. O gün Kadir Başkanımız çocuklarımız için her türlü hizmeti yapmaya devam edeceğine söz vermişti. İşte bugün o sözün arkasında duruyoruz.”

İHTİYAÇ SAHİBİ TÜM VATANDAŞLARA ULAŞMAYA ÇALIŞILIYOR

Başkan Vekili Yıldız konuşmasının devamında belediyenin imkanları doğrultusunda yalnızca çocuklara değil; kadınlara, emeklilere ve tüm ihtiyaç sahiplerine ulaşmaya gayret edeceklerini vurguladı:

“Görevde olduğumuz sürece inşallah daha fazlasını yapmak için var gücümüzle çalışacağız. Eğitimde fırsat eşitliği sağlamak adına bu destekleri her yıl arttırarak sürdüreceğiz.”

GELENEK SÜRÜYOR

Geçtiğimiz yıl da Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar tarafından aynı yardımlar yapılmıştı. Bu yıl da aynı geleneği sürdürdüklerini belirten Başkan Vekili Yıldız, “Çocuklarımızın yanında olmaya devam edeceğiz” dedi.

VELİLER VE ÖĞRENCİLERDEN TEŞEKKÜR

Çanta ve kırtasiye desteğinden yararlanan veliler ve öğrenciler, eğitime verdikleri katkı ve desteklerden dolayı Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar’a ve Başkan Vekili Av. Sevil Aydar Yıldız’a teşekkür etti. Veliler ve öğrenciler, bu desteğin her yıl gelenek haline gelmesinden duydukları memnuniyeti dile getirdi.