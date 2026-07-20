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Çukurova Belediyesi Başkanı Kozay, asfalt çalışmalarını yerinden izledi

Çukurova Belediyesi Başkanı Kozay, asfalt çalışmalarını yerinden izledi

20.07.2026 16:47:00
Güncellenme:
Cumhuriyet/Ankara
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Çukurova Belediyesi Başkanı Kozay, asfalt çalışmalarını yerinden izledi

Çukurova Belediyesi ile Adana Büyükşehir Belediyesi iş birliğinde Toros Mahallesi’nde sürdürülen asfalt çalışmaları devam ediyor. Çalışmaları yerinde inceleyen Çukurova Belediye Başkanı Emrah Kozay, saha denetiminin ardından mahalle sakinleri ve esnafla bir araya gelerek talepleri dinledi.
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Çukurova Belediyesi ile Adana Büyükşehir Belediyesi iş birliğinde Toros Mahallesi’nde sürdürülen asfalt çalışmaları devam ediyor. Çalışmaları yerinde inceleyen Çukurova Belediye Başkanı Emrah Kozay, saha denetiminin ardından mahalle sakinleri ve esnafla bir araya gelerek talepleri dinledi. Ekiplerden yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alan Kozay, uygulamaları sahada takip ederek iş makineleriyle yapılan çalışmaları da gözlemledi.

‘HİZMETLERİ HAYATA GEÇİRMEYE DEVAM EDECEĞİZ’

İncelemeler sonrası açıklamalarda bulunan Başkan Emrah Kozay, “Yürüttüğümüz her çalışmayı yerinde takip etmeyi, yurttaşlarımızı dinlemeyi ve ihtiyaçları sahada tespit etmeyi önemsiyoruz. Çukurova’nın her mahallesinde vatandaşlarımızın yaşam kalitesini artıracak hizmetleri kararlılıkla hayata geçirmeye devam edeceğiz” dedi.

İlgili Konular: #çukurova belediyesi