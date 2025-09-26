Cumhuriyet yazarları Amasya'da

Amasya Belediyesi tarafından bu yıl ilki gerçekleştirilecek olan kitap fuarı, yarın kapılarını ilk kez kitapseverlere açacak. Amasya 1. Kitap Fuarı, şehrin kültürel hayatında yeni bir sayfa açacak. 55 yazar, 97 yayınevine ev sahipliği yapacak olan fuar, imza günleri, söyleşiler ve keşfedilmeyi bekleyen binlerce kitap, okurları bir edebiyat şölenine davet ediyor. Bu yıl ilkini gerçekleştirecekleri kitap fuarı ile çok sayıda yazar ve şairi kitapseverlerle buluşturacaklarını söyleyen Amasya Belediye Başkanı Av. Turgay Sevindi, “97 yayınevi, 55 yazar ve şairle bu sene 27 Eylül-5 Ekim 2025 tarihleri arasında gerçekleştireceğimiz ‘Mitridatis’ten Atatürk’e teması ile Amasya Kitap Fuarımızın 1.cisini düzenleyecek olmanın gurur ve mutluluğunu yaşıyoruz. Bu sene her yaştan, her düşünceden kitap dostunu sevdiği birçok yazar ve şairle buluşturacağımız 1. Kitap Fuarımızda ziyaretçilerimiz Amasya’da kitapların büyülü dünyasında eşsiz bir yolculuğa çıkacak. Biz bilginin gerçek güç olduğuna inanıyoruz. 8500 yıllık tarihi boyunca bilginin, kültür ve sanatın merkezi olan bu şehri tekrar eski kimliğine kavuşturmak için var gücümüzle çalışıyoruz. 9 gün boyunca söyleşi ve etkinliklerimizle hep birlikte çok keyifli vakit geçireceğimize yürekten inanıyorum” dedi. Cumhuriyet Kitap yazarları imza programı ise şöyle:

28 Eylül 2025 Pazar Saat:15.00.....Alper AKÇAM

04 Ekim 2025 Cumartesi Saat:15.00.....Bekir ÖDEMİŞ, Erdal ATICI, Güven BAYKAN

05 Ekim 2025 Pazar Söyleşi “Eğitim Sorunları” Saat:16.00

İmza Saat: 17.00 Nazım MUTLU ve Niyazi ALTUNYA