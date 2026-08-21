Daday’da Geleneksel Zafer At Yarışları düzenlenecek

Kastamonu’nu Daday'da 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla geleneksel Zafer At Yarışları düzenlenecek.

Daday Belediyesi tarafından gerçekleştirilecek organizasyon, 30 Ağustos 2026 Pazar günü saat 14.00’da Kelebek Çayırı’nda yapılacak. At yarışı tutkunlarını bir araya getirecek etkinlikte farklı kategorilerde yarışlar gerçekleştirilecek.

327 BİN TL ÖDÜL

Yarış programında ikili tay, üçlü tay, dörtlü tay, taze beşli, deste, küçük orta, büyük orta, baş altı, baş, yerli dörtnal ve Arap atları kategorileri yer alacak. Organizasyonda kategorilere göre toplam 327 bin TL ödül dağıtılacak.

Etkinliğin tertip komitesinde Turgay Maliki il temsilcisi olarak görev alırken, yarışların sunuculuğunu ise Mustafa Karaca üstlenecek.