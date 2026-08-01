Defne Belediyesi JCI Türkiye Gençlik Merkezi açıldı

Hatay Defne Belediyesi ile JCI Türkiye iş birliğinde ilçeye kazandırılan Defne Belediyesi JCI Türkiye Gençlik Merkezinin açılışı gerçekleştirildi. Merkez; gençlerin eğitimden girişimciliğe, kişisel gelişimden sosyal projelere kadar birçok alanda kendilerini geliştirebilecekleri, üretebilecekleri ve geleceğe hazırlanabilecekleri yaşayan bir yer olacak.

Belediyeden yapılan açıklamada, "Gençlerimize güveniyor, onların potansiyeline yatırım yapıyoruz. Çünkü biliyoruz ki bir kentin geleceği, gençlerine sunduğu imkânlarla şekillenir. Defne Belediyesi JCI Türkiye Gençlik Merkezimizin ilçemize ve gençlerimize hayırlı olmasını diliyor, bu anlamlı projede emeği geçen JCI Türkiye ailesine ve katkı sunan tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyoruz" denildi.