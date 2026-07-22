Dr. Hüseyin Yılmaz’ın mozaik sergisi, Sinop’ta sanatseverlerle buluştu

Sinop Belediyesi Dr. Hüseyin Yılmaz Mozaik Sergisi, Sabahattin Ali Kültür Merkezi’nde sanatseverlerin ziyaretine açıldı. Sinop Belediye Başkanı Metin Gürbüz’ün katılımıyla kurdele kesilerek yapılan açılışın ardından Sinop Belediye Başkanı Metin Gürbüz, beraberindeki davetlilerle birlikte sergiyi gezerek eserleri yakından inceledi. Sergi sahibi Dr. Hüseyin Yılmaz, mozaik çalışmalarında kullandığı doğal taşlar, eserlerin hazırlanış süreci ve her bir çalışmanın hikâyesi hakkında katılımcılara bilgi verdi. Dr. Hüseyin Yılmaz, uzun yıllar Sinop’ta göz hastalıkları uzmanı olarak görev yaptı. Yılmaz’ın, emekli olduktan sonra yöneldiği mozaik sanatıyla hazırladığı eserler, sanatseverlerin beğenisini kazandı.