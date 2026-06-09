Dünya Kupası heyecanı önce Çankaya’da yaşandı

Çankaya Belediyesi, 11 Haziran’da başlayacak Dünya Kupası öncesinde futbolun heyecanını Başkent’e taşıdı. Çankaya Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü evsahipliğinde; Kanada ve Meksika’nın Ankara Büyükelçilikleri ile iş birliğinde Pazar günü düzenlenen “Ankara Futbol Festivali 2026”da büyükelçilik takımları dostuk turnuvasında bir araya geldi.

Kültürlerarası etkileşimin güçlendirilmesi, uluslararası dostluk ilişkilerinin geliştirilmesi ve sporun birleştirici değerlerinin ön plana çıkarılması amacıyla düzenlenen ”mini” dünya kupasında, Latin Amerika karması ile Fransa, Almanya, Belçika ve Birleşik Krallık Büyükelçilikleri tarafından oluşturulan takımlar ilk kez düzenlenen futbol festivalinde dostluk kupası için mücadele etti. Turnuvanın finalinde Belçika Büyükelçiliği, Almanya Büyükelçilik takımını yenerek şampiyonluğa ulaştı. Futbol festivalinde, Almanya ikinci olurken, Latin Amerika karması üçüncü, Birleşik Krallık ise dördüncü sırada yer aldı.