Erdek Edebiyat günleri başlıyor

Balıkesir Erdek, 20-26 Temmuz tarihleri arasında edebiyatın, sanatın ve kültürün buluşma noktası olmaya hazırlanıyor. Bir hafta boyunca sürecek Erdek Edebiyat Günleri, yazarları, şairleri, yayınevlerini ve kitapseverleri aynı çatı altında buluşturarak bir kültür şölenine ev sahipliği yapacak.

Etkinlik programı boyunca düzenlenecek söyleşiler, imza günleri, panel ve dinletilerde okurlar, Türkiye'nin sevilen yazar ve şairleriyle bir araya gelme, eserleri üzerine sohbet etme ve kitaplarını imzalatma fırsatı yakalayacak. Seçkin yayınevlerinin yer alacağı stantlarda binlerce kitap özel indirimlerle okurlarla buluşurken, yeni çıkan eserlerden klasiklere uzanan geniş bir seçki ziyaretçileri bekliyor olacak.

Erdek Edebiyat Günlerinde Cumhuriyet kitapları da yerini alacak.

Edebiyatın yanı sıra tiyatro gösterileri, müzik dinletileri ve çeşitli sanat etkinlikleri de festival boyunca Erdek'in yaz akşamlarına renk katacak. Minik kitapseverler için hazırlanan yaratıcı çocuk atölyeleri ve eğitici etkinlikler ise ailelerin birlikte keyifli vakit geçirebileceği özel anlar sunacak.

Denizin mavisiyle kitapların büyüsünü aynı atmosferde buluşturan Erdek Edebiyat Günleri, her yaştan ziyaretçiye kültür ve sanat dolu bir hafta vaat ediyor. Tüm etkinliklerin ücretsiz olarak gerçekleştirileceği bu özel buluşma, edebiyatın birleştirici gücünü Erdek'in eşsiz sahilinde yaşamak isteyen herkesi bekliyor.

23 Temmuz 2026 Perşembe günü Cumhuriyet kitapları standında Prof. Dr. Üstün Dökmen de okurlarıyla buluşacak.





