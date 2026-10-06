Ermenek Belediyesi bakım, yenileme ve düzenleme çalışmalarını sürdürüyor

Karaman Ermenek Belediyesi ilçenin ihtiyaçları doğrultusunda farklı mahalle ve noktalarda bakım, yenileme ve düzenleme çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda; Değirmenlik Mahallesi Çeşme Sokak’ta çevre düzenlemesi kapsamında beton dökümü, Seyran Mahallesi Şehit Uzman Çavuş Yunus Berber Parkı yanında bulunan merdivenin yenilenmesi, Şehirlerarası Otobüs Terminali’nde araç park yerlerinin çizilmesi, trafik levhalarının ve dubaların yerleştirilmesi, Cumhuriyet İlköğretim Okulu girişinde tel örgü yapılması çalışmaları gerçekleştirildi.

Belediyeden yapılan açıklamada "Daha düzenli, güvenli ve yaşanabilir bir Ermenek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz" denildi.