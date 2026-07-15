Ertuğrulgazi Mahallesi'nde asfalt çalışmaları sürüyor

Tepebaşı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde ulaşım konforunu artırmak ve yol ağını daha güvenli hale getirmek amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Belirlenen program doğrultusunda birçok mahallede eş zamanlı çalışma gerçekleştiren ekipler, Ertuğrulgazi Mahallesi'nde de asfalt serim mesaisine devam ediyor. Bu kapsamda Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Ertuğrulgazi Mahallesi Filo Sokak, Rüzgarlı Sokak ve çevresinde asfalt serim çalışmalarını titizlikle yürütüyor. Bölgede kullanım ömrünü tamamlayan yol yüzeyleri yenilenirken, gerçekleştirilen çalışmalarla sürücüler ve yayalar için daha güvenli ve konforlu bir ulaşım altyapısı oluşturulması hedefleniyor.

Kentin farklı noktalarında ihtiyaçlar doğrultusunda yol yapım, bakım, onarım, kaldırım düzenleme ve asfalt serim çalışmalarını sürdüren ekipler, yurttaşlardan gelen talepleri de değerlendirerek çalışma programını şekillendiriyor. Çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte Ertuğrulgazi Mahallesi'ndeki ulaşım kalitesinin artırılması ve bölge sakinlerinin günlük yaşamının daha konforlu hale getirilmesi amaçlanıyor. Tepebaşı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, mevsim koşullarına uygun olarak hazırlanan çalışma programı kapsamında kentin farklı mahallelerinde üstyapı çalışmalarını sürdürecek.