Eski CHP Genel Başkanı Karayalçın: ‘Yeni olan her şey güzeldir’

Yenimahalle Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan, hizmet ve işletmesi Başkent Üniversitesi’ne devredilen Sait Ulusoy Alzheimer ve Yaşlı Yaşam Merkezi’nin açılış töreni, geçtiğimiz cumartesi günü İlkyerleşim Mahallesi’nde gerçekleştirildi. Törene, Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, eski CHP Genel Başkanı Murat Karayalçın, eski Bakan Koray Aydın, YENİ Parti Ankara Milletvekili Aylin Yaman, Çankaya Belediyesi Başkanvekili Haldun Güler,Başkent Üniversitesi kurucusu Prof. Dr. Mehmet Haberal, iş insanı Sait Ulusoy, Ankara Ticaret Odası Başkanı Gürel Baran, Ankara Sanayi Odası Başkanı Seyit Ardıç ve çok sayıda yurttaş katıldı.

‘TÜM PAYDAŞLARA TEŞEKKÜR EDİYORUM’

Sait Ulusoy Alzheimer ve Yaşlı Yaşam Merkezi'nin tanıtım filmi gösteriminin ardından Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş'ın gönderdiği mesaj okundu. Yavaş, mesajında, “Toplumumuzun en kıymetli değerleri olan büyüklerimizin yaşam kalitesini artırmaya yönelik bu anlamlı merkezin hayırlı olmasını diliyor, projeye emek veren Yenimahalle Belediyesi’ne, Başkent Üniversitesi ailesine, katkı sunan Sayın Sait Ulusoy'a ve tüm paydaşlara başarılar temenni ediyorum” dedi. İş insanı Sait Ulusoy da açılış konuşmasında, “İyi insan, değerli dostum Fethi Yaşar Başkanım bu projede görev almamı teklif ettiğinde büyük bir heyecan duydum ve hiç düşünmeden kabul ettim. Bana duyduğu güven için tekrar teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

‘SAĞLIKLA İLGİLİ BİR ÇİVİ BİLE ÇAKMAK ÇOK ÖNEMLİDİR’

Haberal ise, “Ne mutlu ki ülkemiz var. Bu ülkeyi kuran Atatürk'ü, bu ülkenin tapusunu alan İsmet Paşa'yı ve arkadaşlarını her zaman, her şartta Türkiye Cumhuriyeti'nin vatandaşı olarak rahmetle, şükranla anmak bizim birinci görevimizdir. Değerli konuklar, her şey, her şey ülkemiz için. Şimdi insanların üç şeye ihtiyacı var. Birisi adalettir. İnsanları yönettiğiniz zaman adil olmalısınız. Tabii bugün maalesef, adaletin ne şekilde uygulandığını yaşıyoruz. Bunu kabul etmem mümkün değildir. İki, sağlık. Üç, eğitim. Son ikisi çok şükür bizde hem de en kaliteli şekilde. Bu imkânın kullanılmasında önemli katkısı olan Fethi Bey’e çok teşekkür ediyorum. Sağlıkla ilgili bir çivi bile çakmak çok önemlidir” diye konuştu.

‘TERCİHİMİZİ RANTTAN DEĞİL, HALKTAN YANA KULLANDIK’

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar “Benim belediyecilik anlayışıma göre belediyecilik, o kentin sadece çöpünü toplamak, asfaltını atmak, parkını yapmaktan ibaret değildir. Bu, işin kolayına kaçmaktır. Benim bakış açıma göre belediyecilik, bölgemde yaşayan herkesin doğumdan ölümüne kadar her anında yanında olmak, ihtiyaçlarını gücümüz ölçüsünde gidermektir. Hep bahsedilen ancak uygulamada es geçilen insan odaklı belediyecilik, ihtiyaca göre çözüm üretmek demektir. Yapımında kullandığımız parayı halka dokunmayan işlerde savurmak da bir tercihti. Burayı Yenimahalle'nin önemli bir ihtiyacını karşılayacak, halkımıza hizmet edecek bir merkeze çevirmek de bir tercihti. Biz tercihimizi ranttan, reklamdan, algıdan yana değil, 17 yıldır olduğu gibi halktan yana, Yenimahallelilerden yana kullanmayı tercih ettik” dedi.

‘YENİ OLAN HER ŞEY GÜZELDİR’

Karayalçın ise, “Bence bir başka önemli gelişme de şimdi yaşadığımız Başkent Üniversitesi'nin buraya girmesidir, Batıkent'e girmesidir, Prof. Dr. Mehmet Haberal'ın imzasını Batıkent'e atıyor olmasıdır. Ben bunu Batıkentlilerin gelecekte daha iyi, daha ileri hizmetler elde edebilmesi için çok önemli bir adım olarak görüyorum. O nedenle sevgili Mehmet Haberal'a, Başkent Üniversitesi'nin yöneticilerine, bir Batıkentli kimliğimle içtenlikle teşekkür ediyorum. Bu yeni tesisin Batıkent'e hayırlı olmasını diliyorum. Yeni olan her şey güzeldir. Hayırlı olsun diyorum” ifadelerini kullandı. Açılış konuşmalarının ardından kurdele kesim töreni gerçekleştirildi ve anı fotoğrafı çekildi. Daha sonra yeni hizmete açılan tesis gezilerek basın mensuplarına tanıtıldı.