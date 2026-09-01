Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nden Porsuk Festivali'ne ulaşım desteği

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, 2-6 Eylül 2026 tarihlerinde düzenlenecek Uluslararası Eskişehir Porsuk Festivali'ne kent merkezinden ve ilçelerden ulaşımı kolaylaştırmak amacıyla çeşitli düzenlemeler ve ek seferler gerçekleştirecek. İlçelerden kente gelecek vatandaşlar için otobüs seferleri düzenlenirken, kent merkezinde tramvay, otobüs, "Park Et Devam Et", bisiklet ve yaya ulaşımının tercih edilmesi önerildi.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi tarafından "2026 Eskişehir Yılı" kapsamında düzenlenen Uluslararası Eskişehir Porsuk Festivali, 2-6 Eylül 2026 tarihlerinde kenti kültür ve sanatın buluşma noktası haline getirecek. Festival süresince oluşabilecek ulaşım yoğunluğunu azaltmak ve vatandaşların etkinlik alanlarına güvenli, konforlu ve kolay şekilde ulaşabilmelerini sağlamak amacıyla ulaşımda özel düzenlemeler yapılacak. Festival programına ilçelerden katılmak isteyen vatandaşların ulaşımını kolaylaştırmak amacıyla 12 ilçeden Eskişehir’e belediye otobüsü seferi düzenlenecek. Her ilçeden bir belediye otobüsü saat 14.00’te ilçe merkezlerinden hareket ederek Eskişehir Otogarı’na gelecek. Otobüsler, kendileri için belirlenen peronlara giriş yapacak. Festival programının ardından otobüsler saat 24.00’te Eskişehir Otogarı’nda belirlenen peronlardan hareket ederek ilçelere dönüş yapacak.

FESTİVAL ULAŞIMINDA TOPLU TAŞIMA ÖNERİSİ

Büyükşehir Belediyesi, festival boyunca kent merkezinde oluşabilecek araç yoğunluğunun azaltılması ve festival alanlarına ulaşımın daha güvenli ve konforlu sağlanması amacıyla vatandaşlara toplu taşıma araçlarını tercih etmeleri çağrısında bulundu. Bu kapsamda festival süresince tramvaylarda ek seferler düzenlenerek oluşabilecek yolcu yoğunluğunun karşılanması sağlanacak. Belediye otobüslerinde de ek seferler ve gece ring hatları ile festival süresince ulaşımın kesintisiz ve konforlu şekilde sürdürülmesi hedefleniyor.

PARK ET DEVAM ET, BİSİKLET VE YÜRÜYÜŞ SEÇENEKLERİ

Özel araçlarıyla festivale gelecek vatandaşlara ise "Park Et Devam Et" uygulamasından yararlanmaları öneriliyor. Vatandaşlar araçlarını belirlenen Park Et Devam Et noktalarına bırakarak yolculuklarına tramvayla devam edebilecek ve otopark alanlarından ücretsiz olarak faydalanabilecek. Festival alanlarına bisikletle ulaşmak isteyen vatandaşlar da bisiklet yollarını kullanabilecek. Festival noktalarında oluşturulan güvenli bisiklet park istasyonları sayesinde bisikletler güvenli şekilde park edilebilecek. Yakın mesafelerde ise yürüyüşün tercih edilmesi önerilirken, vatandaşların bu sayede hem kent içinde keyifli bir yolculuk yapmaları hem de festival atmosferini yolculuk sırasında yaşamaları amaçlanıyor.