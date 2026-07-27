Eskişehir’de Atatürk Bulvarı 'Arabasız Pazar' ile yayalara açıldı

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, sürdürülebilir ulaşımı teşvik etmek ve çevre bilincini artırmak amacıyla düzenlediği "Arabasız Pazar" etkinliğini bu ay da yurttaşların yoğun katılımıyla gerçekleştirdi. Ayrıca her ayın 26'sında devam eden indirim günleri, bu ay da yoğun ilgi görerek hem işletmelerin hem de vatandaşların yüzünü güldürdü.

ARAÇ TRAFİĞİNE KAPATILDI

Etkinlik kapsamında saat 16.00 ile 22.00 arasında Atatürk Bulvarı'nın Dr. Sadık Ahmet Bulvarı ile MMM Migros arasındaki tek yönlü 700 metrelik bölümü motorlu araç trafiğine kapatıldı. Gün boyunca yayalara ve bisikletlilere ayrılan bulvar, çocukların oyun oynadığı, ailelerin yürüyüş yaptığı ve bisiklet tutkunlarının güvenle pedal çevirdiği rengarenk bir yaşam alanına dönüştü.

Eskişehirlilerin büyük ilgi gösterdiği etkinlikte, Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce de stantları gezerek yurttaşlarla bir araya geldi. Etkinlik alanında yurttaşlarla sohbet eden, çocuklarla yakından ilgilenen ve keyifli anlar yaşayan Başkan Ünlüce, Arabasız Pazar uygulamasının kent yaşamına kattığı değere dikkati çekti.

Ünlüce, "Atatürk Bulvarı'nı bir günlüğüne araç trafiğinden arındırarak kentimizi yaya, bisiklet ve sosyal yaşamın ön planda olduğu bir atmosfere dönüştürdük. Çocuklarımızın oyun oynadığı, bisikletlerin özgürce yol aldığı, komşuların selamlaştığı bu güzel tablo, şehrimizi farklı ulaşım alışkanlıklarıyla da paylaşabileceğimizi bir kez daha gösterdi. Katılım sağlayan tüm hemşehrilerimize teşekkür ediyorum" dedi.

CANLI MÜZİK ETKİNLİĞİ YAPILDI

Etkinlik boyunca kurulan stantlarda çevre, sürdürülebilir ulaşım ve sağlıklı yaşam konularında bilgilendirmeler yapılırken, Atatürk Bulvarı müzikle de renklendi. "Sokakta Müzik Var" etkinliği kapsamında sahne alan müzisyenler, canlı performanslarıyla bulvara festival havası kattı. Yurttaşlar müzik eşliğinde yürüyüş yapıp dans ederek keyifli bir pazar akşamı geçirdi.

Etkinliğe katılan Eskişehirliler ise uygulamadan duydukları memnuniyeti dile getirdi. Trafikten uzak, güvenli ve sosyal bir ortamda vakit geçirmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirten vatandaşlar, bu tür etkinliklerin daha sık düzenlenmesini istediklerini ifade ederek, hayata geçirilen uygulama nedeniyle Ünlüce ve belediye ekiplerine teşekkür etti.

Diğer yandan, her ayın 26'sında düzenlenen "26 İndirim Günleri" kampanyası kapsamında kent esnafı bu ay da yurttaşları cazip fırsatlarla buluşturdu. Kampanyaya katılan birçok işletme, farklı ürün gruplarında sunduğu indirimlerle alışverişe hareketlilik kazandırırken, vatandaşlar da avantajlı fiyatlardan yararlanma imkanı buldu.

Esnaf, düzenli olarak gerçekleştirilen kampanyanın hem tüketicilerin bütçesine katkı sağladığını hem de çarşı ve alışveriş noktalarındaki ticari canlılığı artırdığını ifade etti.