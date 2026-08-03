Eskişehir’de belediye ekipleri gece saatlerinde asfalt çalışmalarını sürdürüyor

​Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, gece saatlerinde Huzur ve Yenidoğan mahallelerinin kesiştiği Ali Rıza Efendi Caddesi’nde yürütülen asfalt yenileme çalışmalarını yerinde inceledi. Saha ziyaretinde Başkan Ünlüce’ye Huzur Mahallesi Muhtarı Refik Özaydın ve Yenidoğan Mahallesi Muhtarı Sabit Körpe eşlik etti. Gece mesaisinin hem kent trafiği hem de çalışanların sağlığı açısından önemine vurgu yapan Başkan Ayşe Ünlüce, “Geçen sene başladığımız ‘Şehir Uyurken Büyükşehir Mesaide’ uygulamasına bu sene de devam ediyoruz. Çalışmalarımızı trafiğin en sakin olduğu saatlerde gerçekleştirerek hem günlük yaşamın aksamamasını sağlıyoruz hem de çalışma arkadaşlarımızı gündüzün yoğun sıcağından koruyoruz. Büyükşehir Belediyesi olarak cadde ve bulvarlardan sorumluyuz ve çalışmalarımızı yaz boyunca kent merkezinde sürdüreceğiz” dedi.

​​MUHTARLARDAN ÇALIŞMALARA TEŞEKKÜR

​Ziyarette söz alan Huzur Mahallesi Muhtarı Refik Özaydın, “Güzel hizmetler yapılıyor, bu hizmetleri yok sayamayız. Başta başkanımız olmak üzere çalışan tüm ekiplere kolaylıklar diliyorum” diye konuştu. Yenidoğan Mahallesi Muhtarı Sabit Körpe ise çalışmanın önemine dikkat çekerek, “Bilhassa burada Salı Pazarı olmasından dolayı bu çalışmaya çok ihtiyacımız vardı. Büyükşehir Belediyesi’ne emekleri için çok teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.