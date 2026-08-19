Eskişehir’de deneyimli kafeler sosyal yaşamı kolaylaştırıyor

Tepebaşı Belediyesi’nin 2014 yılında hizmete sunduğu Deneyimli Kafeler, aradan geçen yıllarda Eskişehir’in önemli sosyal buluşma noktalarından biri haline geldi. İlk olarak tek noktada başlayan proje, bugün kentin farklı mahallelerinde hizmet veren 13 kafeye ulaştı. Özellikle emekli ve ileri yaştaki yurttaşların yoğun olarak kullandığı kafeler, yurttaşlara uygun ve sıcak bir ortamda vakit geçirme imkanı sunuyor. Ücretsiz ve sınırsız çay hizmeti de kafelerin yurttaşlar tarafından tercih edilmesinde etkili oluyor.

EMEKLİLERİN BULUŞMA NOKTASI

Deneyimli Kafeler, yalnızca çay içilen mekanlar olmanın ötesinde, yurttaşların bir araya gelerek sohbet ettiği ve sosyalleştiği alanlara dönüştü. Günün farklı saatlerinde kafelerde buluşan yurttaşlar, arkadaşları ve komşularıyla sohbet ederek vakit geçiriyor. Özellikle emekliler için günlük yaşamın önemli duraklarından biri haline gelen kafeler, emeklilik döneminin daha sosyal ve aktif geçirilmesine katkı sağlıyor. Deneyimli Kafelerden yalnızca emekli ve ileri yaştaki yurttaşlar değil, farklı yaş gruplarından insanlar da yararlanıyor. Emekli yurttaşların sosyal yaşamın içerisinde kalmasının önemine dikkat çeken Ataç, “Özellikle emekli yurttaşlarımızın günlerini sosyal, verimli ve keyifli bir şekilde geçirmelerini çok önemsiyoruz. İnsanların emeklilik döneminde hayattan kopmadan, sosyalleşerek ve kendilerine zaman ayırarak yaşamlarını sürdürmeleri bizim açımızdan son derece değerli” ifadelerini kullandı.

‘PROJE 13 NOKTAYA ULAŞTI’

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, Deneyimli Kafelerin kent yaşamında önemli bir yer edindiğini belirterek projenin 13 noktaya ulaşmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek şunları söyledi; “2014 yılında ilkini hayata geçirdiğimiz Deneyimli Kafelerimizin sayısı bugün 13’e ulaştı. Aradan geçen yıllar içerisinde bu mekanların vatandaşlarımız tarafından ne kadar benimsendiğini ve kent yaşamının bir parçası haline geldiğini görmek bizleri mutlu ediyor” Deneyimli Kafelerin başlangıçta belirlenen amacın ötesine geçtiğini ifade eden Ataç, “Mahallelerimizde insanların birbirleriyle buluştuğu, sohbet ettiği, dostluklarını güçlendirdiği ve güzel zaman geçirdiği önemli buluşma noktalarına dönüştü” diye konuştu.