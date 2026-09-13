Eskişehir’de Pişmiş Toprak Sempozyumu’nun bu yılki eseri: Atatürk ve çocuklar Tepebaşı’nda buluştu

Tepebaşı Belediyesi’nin bu yıl Prof. Dr. İlber Ortaylı anısına düzenlediği 18. Uluslararası Eskişehir Pişmiş Toprak Sempozyumu, “Atatürk ve Çocuklar” temalı kolektif anıtla sona erdi. Sanatçıların hazırladığı çocuk figürleri ile çocukların pişmiş topraktan yaptığı çiçekler, kentte kalıcı bir esere dönüşerek anıttaki yerlerini almaya başladı.

KENT MİRASINA YENİ BİR ESER

Eskişehir’in pişmiş toprak kültürünü sanatla buluşturan sempozyumun bu yılki çalışması, Mustafa Kemal Atatürk’ü çocuklarla birlikte anlatıyor. Sanatçıların çocuk figürleriyle çocukların ürettiği çiçeklerin bir araya getirildiği kolektif çalışma, gelecek kuşaklara aktarılacak bir kent mirası olarak tasarlandı. Anıtın isminin ise “Atatürk’ün Çocuk Bahçesi”, “Atatürk Bahçesi”, “Atatürk Çocukları”, “Atatürk Çiçek Bahçesi” veya “Atatürk’ün Çiçekleri” seçeneklerinden biri olarak belirlenmesi planlanıyor. Eserin resmi açılışı ise gelecek hafta düzenlenecek törenle yapılacak.

‘SEÇKİNLERİN DEĞİL, HALKIN SEMPOZYUMU’

Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, sempozyumun yıllar içinde büyük bir emek ve kararlılıkla sürdürüldüğünü belirterek geleneğin devam etmesini diledi. Pişmiş toprağın Eskişehir açısından yalnızca sanatsal değil, aynı zamanda endüstriyel ve toplumsal bir değer taşıdığını ifade eden Ataç, eserlerin kent yaşamının bir parçası haline gelmesine önem verdiklerini söyledi.

Ataç, “Bütün amacımız burada ortaya çıkan emeğin şehirde kalmasını sağlamak. Sanatçılarımızın eserlerini Eskişehir halkının günlük yaşamının içine taşıyoruz. Eskişehirliler de bu eserlere sahip çıkıyor. Çünkü bu sempozyum seçkinlerin değil, Eskişehir halkının sempozyumudur” dedi.