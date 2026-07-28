Eskişehir Tepebaşı Belediyesi’nde geleceğin voleybolcuları yetişiyor: ‘Belki de gelecekteki Filenin Sultanları’ndan birini eğitiyoruz’

Tepebaşı Belediyesi'nin çocuklara yönelik spor kursları arasında büyük ilgi gören branşlardan biri de voleybol oluyor. Hafta içi düzenlenen eğitimlere 8-14 yaş grubundaki, toplam 145 çocuk katılıyor. Çocuklar, uzman eğitmenler eşliğinde voleybol eğitimi alıyor. Yaz dönemlerini spor yaparak değerlendiren çocuklar, temel voleybol tekniklerini öğreniyor. Düzenli antrenmanlarla hem yeteneklerini geliştiriyorlar hem de sağlıklı yaşama alışkanlığı kazanıyor.

‘BURADA ARKADAŞLARIMLA BİRLİKTE SPOR YAPMAK ÇOK EĞLENCELİ’

Tepebaşı Belediyesi Yunus Emre Spor Tesisleri’ndeki voleybol kursuna üç yıldır katılan Masal Küner, kurs sayesinde hem keyifli vakit geçirdiğini hem de birçok yeni beceri kazandığını söyledi. Masal, “Üç yıldır buraya geliyorum. Zamanım burada çok güzel geçiyor. Manşet, parmak pas gibi voleybolun temel tekniklerini öğrendim. Burada arkadaşlarımla birlikte spor yapmak çok eğlenceli” dedi.

‘BÜTÜN TEMELLERİMİ BURADA ATTIM’

Tepebaşı Belediyesi'nin voleybol kursunda küçük yaşta eğitim almaya başlayan İrem Su Aykanat, aynı tesiste antrenörüne yardımcı olurken okul takımında da forma giyiyor. İrem, “Küçükken ben de buradaki kurslara geliyordum. Şimdi hocama yardım ediyorum. Gerçekten voleybolda çok şey öğrendim, bütün temellerimi burada attım. Şu anda okul takımında oynuyorum. Buradaki kursları herkese tavsiye ediyorum” ifadelerini kullandı.

‘BELKİ DE GELECEĞİN FİLENİN SULTANLARI’NDAN BİRİNİ EĞİTİYORUZ’

Çocukların sporla büyümesinin önemine dikkat çekerek, “2026 FIVB Milletler Ligi'ni şampiyon olarak tamamlayan A Milli Kadın Voleybol Takımımız, tüm Türkiye'de olduğu gibi Eskişehir'de de büyük bir sevgi ve gururla takip ediliyor. Şampiyon olarak bizleri çok gururlandırdılar. Yunus Emre Spor Tesislerimizde en çok ilgi gören branşlardan biri de voleybol. Kim bilir, belki de geleceğin Filenin Sultanları bugün tesislerimizde eğitim alan çocuklarımızın arasından çıkacak. Ülkemizi ve Eskişehir'imizi uluslararası arenada gururlandıracak sporcuların yetişmesine katkı sunmak bizim için büyük bir mutluluk. Çocuklarımız bizim göz bebeğimiz. Onlar için ne kadar proje üretsek az. Spor yapmaları, sağlıklı bireyler olarak yetişmeleri ve özgüven kazanmaları her şeyden önemli. Onların gelişimine katkı sağlayabilmek bizleri çok mutlu ediyor” dedi.