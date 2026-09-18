Gazipaşa Belediyesi’nden öğrencilere kırtasiye desteği

Antalya Gazipaşa Belediyesi tarafından her yıl düzenli olarak sürdürülen kırtasiye desteği, bu yıl da devam etti. Gazipaşa Belediyesi Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Müdürlüğünce ilkokul, ortaokul ve lisede eğitim-öğretim gören öğrencilerin ihtiyaçlarına yönelik kırtasiye paketleri hazırlandı. Paketlerde çantadan kaleme, silgiden deftere, sulu boyadan kalem boyaya kadar çocukların ihtiyaç duyacağı tüm okul malzemeleri yer aldı.

KIRTASİYE MALZEMELERİ DAĞITILDI

Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Müdürlüğüne bağlı Halk Masa’ya yapılan başvurular değerlendirildi. Hem ilçe merkezinde hem de kırsal mahallelerde belirlenen ihtiyaç sahibi öğrencilere kırtasiye malzemeleri dağıtıldı. Yeni eğitim-öğretim yılı öncesi ihtiyaç sahibi öğrencilere kırtasiye desteğini ulaştıran Gazipaşa Belediyesi, çok sayıda öğrencinin yüzünü güldürdü.

“ÖĞRENCİLERİMİZİN YANINDA OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

Gazipaşa Belediyesi olarak öğrencilere destek vermeye devam ettiklerini belirten Gazipaşa Belediye Başkanı Mehmet Ali Yılmaz, yeni eğitim-öğretim dönemi öncesinde kırtasiye desteğinde bulunduklarını kaydetti. Belediye Başkanı Yılmaz, “Her yıl olduğu gibi bu yıl da ihtiyaç sahibi öğrencilerimizin eğitim yolculuğuna destek olmak için kırtasiye malzemelerini özenle hazırladık. Bir öğrencinin ihtiyaç duyabileceği tüm kırtasiye ürünlerinin yer aldığı paketlerimizi sahiplerine ulaştırdık. Geleceğimiz olan çocuklarımızın her zaman yanında olmaya devam edeceğiz” dedi.