Gazipaşa'da nohut hasadı tamamlandı

Gazipaşa Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü, yerli halka ve çiftçilere örnek olmak amacıyla sürdürdüğü tarımsal faaliyetlerini sürdürüyor. Yaklaşık 7 yıldır yaylalardaki atıl arazileri üretime kazandıran belediye ekipleri, Mayıs ayında Cimbiti Yaylası’nda toprakla buluşturduğu nohutların hasadını tamamladı.

İlçe merkezine 60 kilometre uzaklıkta ve bin 800 rakımlı Cimbiti Yaylası’nda 30 dönüme ekilen tohumlar olgunlaşarak hasat edildi. Hasat işlemlerinin ardından kurumaya bırakılan nohutlar, ayıklanarak tüketime hazır hale getiriliyor. Nohutların bir bölümü, Ramazan ayında ihtiyaç sahibi vatandaşlar için hazırlanacak yardım kolilerine eklenecek. Diğer bölümü ise 16. Gazipaşa Çekirdeksiz Nar ve Tropikal Meyve Festivali’nde satışa sunulacak.

“ATIL DURUMDA OLAN ARAZİLERİMİZİ DEĞERLENDİRİYORUZ”

Gazipaşa Belediye Başkanı Mehmet Ali Yılmaz, “Yaylalarda atıl durumda olan arazilerimizde tarımsal faaliyetlerimize devam ediyoruz. Bu kapsamda mayıs ayında Cimbiti Yaylası’nda toprakla buluşturduğumuz nohutlarımızı hasat ettik. Nohutlarımızı kuruttuk, ayıklama işleminin ardından tüketime hazır hale getireceğiz. Buradaki amacımız hem çiftçilerimizi üretime teşvik etmek hem de Cimbiti Nohudumuzun tanıtımını yapmak. Gazipaşa Belediyesi olarak üretmeye devam edeceğiz. Herkese bereketli bir hasat dönemi diliyorum” dedi.