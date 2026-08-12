Gazipaşa’da plaj voleybolu heyecanı başlıyor

Antalya Gazipaşa Belediyesi tarafından geleneksel hale getirilen Selinus Plaj Voleybolu Turnuvası için başvurular başladı. Voleybol tutkunlarını bir araya getirecek olan organizasyon, 20-23 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Gazipaşa Belediyesi Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından bu yıl 4. kez düzenlenen ödüllü turnuva, Selinus Sahili’ndeki Halk Büfe yanında kurulacak sahada oynanacak. Kadınlar ve Erkekler olmak üzere iki farklı kategoride gerçekleştirilecek olan turnuva ücretsiz olacak.

BAŞVURULAR BAŞLADI

Kıyasıya mücadele, rekabet ve dostluk görüntülerine sahne olacak turnuvaya katılmak isteyenlerin, takımlarını kurarak 0543 465 45 95 numaralı hat üzerinden kayıt yaptırmaları gerekiyor. Takımların netleşmesi ve kura çekiminin ardından başlayacak olan turnuvada, sporseverler dört gün boyunca hem rekabetin hem de seyir zevkinin tadını çıkaracak.

BAŞKAN YILMAZ’DAN DAVET

Tüm yurttaşları ve sporcuları bu heyecana ortak olmaya davet eden Gazipaşa Belediye Başkanı Mehmet Ali Yılmaz, "Geleneksel hale getirdiğimiz plaj voleybolu turnuvamız, her yıl sporseverlerden büyük ilgi görüyor. Bu yıl 4’üncüsünü Selinus Plajı Halk Büfe yanında gerçekleştireceğimiz organizasyonumuz için başvuruları başlattık. Sporun birleştirici gücünü ve centilmen ruhunu sahaya yansıtacak tüm sporcularımızı turnuvamıza bekliyoruz. Katılacak tüm takımlarımıza şimdiden başarılar diliyorum" dedi.