Gazipaşa Toroslar Günnercik yayla şenliği coşkuyla tamamlandı

Antalya Gazipaşa Belediyesi Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından bu yıl 6’ncısı düzenlenen Gazipaşa Toroslar Günnercik Yayla Şenliği, üç gün boyunca süren renkli etkinlikler ve muhteşem konserlerin ardından büyük bir coşkuyla sona erdi.

Şenlik alanına kurulan stantlarda yurttaşlar alışveriş yapma imkanı bulurken, çocuklar kendileri için hazırlanan oyun alanlarında keyifli anlar yaşadı. Katılımcılar üç gün boyunca hem konserlerle eğlendi hem de düzenlenen yarışmalarla heyecan dolu dakikalar geçirdi.

ŞENLİK YÖRÜK GÖÇÜYLE BAŞLADI

Şenliğin ilk günü geleneksel Yörük Göçü yürüyüşü ile başladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından program, Çankaya Belediyesi HOY-TUR Halk Dansları Ekibi’nin gösterisiyle devam etti. Yerel sanatçılar Onur Demir ve Göksel Aslan ise seslendirdikleri türkülerle dinleyicilere müzik ziyafeti sundu.

MUSA EROĞLU VE TUĞBA ÇİMENCAN AYNI SAHNEYİ PAYLAŞTI

İlk günün akşamında Türk Halk Müziği'nin usta ismi Musa Eroğlu ile sevilen sanatçı Tuğba Çimencan aynı sahneyi paylaştı. Tuğba Çimencan seslendirdiği hareketli parçalarla alanı dolduran binlerce vatandaşı coşturdu. Musa Eroğlu’nun unutulmaz eserlerine ise tüm katılımcılar hep bir ağızdan eşlik etti.

Sahnede katılımcılara bir sürprizi olduğunu belirten Musa Eroğlu, Gazipaşa Belediye Başkanı Mehmet Ali Yılmaz ve eşi Şerife Yılmaz’ın 33’üncü evlilik yıldönümlerini kutladı. Başkan Yılmaz’ın çiçek takdiminin ardından Eroğlu, seslendirmeye devam ettiği türkülerle herkesi bir kez daha kendine hayran bıraktı. İlk gün, geleneksel şenlik ateşinin yakılmasıyla tamamlandı.

İKİNCİ GÜN YARIŞMALARLA RENKLENDİ

Şenliğin ikinci günü, serbest zaman etkinlikleri ve stant ziyaretleriyle başladı. Ardından düzenlenen çocuk şenlikleri ve yarışmalar şenlik alanına büyük bir heyecan kattı. Kıyasıya mücadelelere sahne olan yarışmalarda dereceye girenlere çeşitli ödüller verildi.

HOY-TUR EKİBİNDEN MUHTEŞEM PERFORMANS

Çankaya Belediyesi Hoy-Tur Halk Dansları ekibi, ikinci günde de sergilediği performansla izleyicilerden tam not aldı. Gazipaşa Belediye Başkanı Mehmet Ali Yılmaz, Hoy-Tur ekibine ve eğitmenlerine çiçek ile hediyelerini takdim etti. Ekibin eğitmeni Kadri Ergen’in de Antalyalı olduğunu belirten Başkan Yılmaz, emeklerinden dolayı ekibe teşekkür etti.

İSMAİL ALTUNSARAY’DAN MÜZİK ZİYAFETİ

İkinci günün akşamında ilk olarak yerel sanatçı Selçuk Metin ve Orkestrası sahne aldı. Seslendirdiği türküler ve oyun havalarıyla alanı dolduranları coşturan Metin’e, Gazipaşa Belediye Başkanı Mehmet Ali Yılmaz tarafından çiçek takdim edildi.

Gecenin finalinde ise Türk Halk Müziği’nin sevilen sesi İsmail Altunsaray alkışlar eşliğinde sahneye çıktı. Birbirinden güzel türküleriyle dinleyicileri büyüleyen Altunsaray, gecenin ilerleyen saatlerine kadar sergilediği performansla katılımcılara unutulmaz bir yayla akşamı yaşattı.

“BOZLAK KÜLTÜRÜNÜN ÖNEMLİ TEMSİLCİSİ”

Sahneye çiçek takdimi için çıkan Belediye Başkanı Mehmet Ali Yılmaz, “İsmail Altunsaray sanatçımızla tanışma fırsatı buldum, kendisiyle tanıştığıma çok sevindim. Kendisi, günümüz bozlak sanatının en önemli temsilcilerinden biridir. Bozlak demişken, İç Anadolu’nun tezenesi Neşet Ertaş üstadımızı da rahmetle anmak gerekir.

İsmail Altunsaray’ı Gazipaşa’da görmekten son derece mutlu oldum. Sizlerin de kendisini ne kadar çok sevdiğini görüyorum. Sanatçımızı tekrar Gazipaşa’da ağırlamak istediğimizi belirtiyor, sesi ve sazıyla bizlere yaşattığı bu güzel akşam için teşekkür ederek hepinize iyi eğlenceler diliyorum" diye konuştu. Etkinliğe katılanlar, Altunsaray’ın seslendirdiği türkülerle soğuk havaya rağmen gönüllerince eğlendi. İkinci gün etkinlikleri, yakılan geleneksel şenlik ateşiyle sona erdi.

Şenliğin son gününde ise sabah saatlerinde doğaya yansıyan Atatürk silüeti katılımcılar tarafından ilgiyle izlendi. Gün boyu süren serbest zaman etkinliklerinin ardından şenlik, saat 15.30’da sona erdi.

Şenliğe, Antalya Milletvekili Mustafa Erdem, İYİ Parti Antalya İl Başkanı Adnan Kaya, siyasi parti ilçe başkanları, diğer ilçelerden gelen ilçe başkanları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, muhtarlar ve çok sayıda yurrtaş katıldı.