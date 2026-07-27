Halk sağlığı için kapsamlı fırın denetimi: ‘Halkımızın sağlığını ilgilendiren hiçbir konuda taviz vermiyoruz’

Tarsus Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ile Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde faaliyet gösteren pide ve simit fırınlarında denetim yaptı. Belediye tarafından yapılan açıklamada, dükkanların iş yeri açma ve çalışma ruhsatlarının, üretim alanlarının fiziki koşullarının, hijyen standartları ile personelin kurallara uygunluğunun titizlikle değerlendirildiği bildirildi.

HAMURUN İÇERİSİNDE HAŞERE TESPİT EDİLDİ

Kentte yapılan kontroller sırasında, ekmek üretiminde kullanılmak üzere hazırlanmış 660 kilogram hamurun içerisinde haşere tespit edilmesi üzerine söz konusu hamur imha edildiği kaydedildi. Belirlenen eksikliklerin giderilmesi için işletmelere gerekli uyarılar yapılırken, mevzuata aykırı hareket eden işletmeler hakkında yasal süreç başlatıldığı belirtildi.

GÜVENİLİR GIDAYA ULAŞMAK BELEDİYENİN ÖNCELİKLERİ

Denetimlere ilişkin değerlendirmede bulunan Tarsus Belediye Başkanı Ali Boltaç, yurttaşların güvenilir gıdaya ulaşmasının belediyenin öncelikleri arasında yer aldığını belirterek, “Halkımızın sağlığını ilgilendiren hiçbir konuda taviz vermiyoruz. Ekiplerimiz sahadaki çalışmalarını kararlılıkla sürdürüyor. Toplum sağlığını riske atabilecek her türlü olumsuzluğun karşısında olmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.