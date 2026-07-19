'Her Çocuğa Sanat' projesinin 40 kişilik orkestrası konser verdi

Dezavantajlı bölgelerde yaşayan çocukların sanatsal yeteneklerini keşfetmeleri amacıyla hayata geçirilen proje kapsamında kurulan 40 kişilik orkestra, düzenlenen konserde izleyicilerin karşısına çıktı. Genç sanatçıların performansı ailelerden ve başkentlilerden büyük beğeni topladı.

Altındağ Gençlik Merkezi’nin ev sahipliği yaptığı proje kapsamında; dezavantajlı bölgelerde yaşayan başkentli çocuklara alanında uzman akademisyenler tarafından keman, çello, flüt, piyano ve klarnet eğitimi veriliyor.

‘40 ÇOCUKLA GÜZEL BİR ORKESTRA KURDUK’

Dört yıl boyunca çocukların müzikal gelişimlerine tanıklık etmenin mutluluk verici olduğunun altını çizen Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı Proje Sorumlusu Sıray Kurt, “Her çocuğa sanat projemiz, 2022 yılında Altındağ Gençlik Merkezi’nde başladı. Çocuk Sanat Dostları işbirliğiyle, hiç müzik eğitimi almamış çocuklarımızı sanatla buluşturmak amacıyla bir çocuk orkestrası kurduk. İçinde keman, viyola, flüt ve klarnet gibi farklı enstrümanlar bulunmaktadır. 100 öğrenciyle çıktığımız bu yolda 40 kişiyi seçerek güzel bir çocuk orkestrası kurduk. 10-16 yaş grubu öğrencilerimizle birlikte birçok yol kat ettik. Çocuklar çok güzel şeyler öğrendiler. 4 yıl boyunca çocuklarımızın müzikal gelişimlerine tanıklık ederken, birlikte üretmenin ve sanatın birleştirici gücünü hep birlikte yaşadık. Bu yıl da 4. yıl konserimizi Altındağ Gençlik Merkezi’nde büyük bir gurur ve mutlulukla gerçekleştirdik” dedi.

4. YIL KONSERİNDE

Çocukların sanatsal yeteneklerini keşfetmelerini, özgüven kazanmalarını ve kendilerini müzik aracılığıyla ifade etmelerini amaçlayan proje kapsamında eğitim alan öğrenciler, dördüncü yıl konserinde sahneye çıktı. 40 kişilik orkestra, sergilediği performansla izleyicilerden tam not aldı. Genç müzisyenlerin ayakta alkışlanan konserine aileler ve çok sayıda vatandaş yoğun ilgi gösterdi.