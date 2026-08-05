Hopa’da plaj voleybolu heyecanı sona erdi: Şampiyonlar kupalarını aldı

Artvin’in Hopa ilçesinde bu yıl 27’ncisi düzenlenen Hopa Plaj Voleybolu Turnuvası sona erdi. Kadınlar ve erkekler kategorilerinde yarı profesyonel ve amatör sporcuların mücadele ettiği organizasyonda şampiyonlar belli olurken, turnuva yoğun ilgi gördü.

ÖDÜLLER ALINDI

Turnuvada kadınlar kategorisinde Aysu Velimahmutoğlu ile Çağla Öztür şampiyon olurken, erkeklerde Hamdi Erkan ile Özgün Yıldız birinciliği elde etti. Dereceye giren sporcular düzenlenen törenle kupa ve ödüllerini aldı.

‘GENÇLERİ SPORLA BULUŞTURDUK’

Ödül töreninin ardından konuşan Hopa Belediye Başkanı Dr. Utku Cihan, turnuvanın temel amacının çocukları ve gençleri sporla buluşturmak olduğunu belirterek, “Bu yıl turnuvanın biraz daha yarı profesyonel ve amatör olmasını istedik. Amacımız Hopa’da ve bölgemizde daha çok çocuk ve daha çok gencimizin sporla, özellikle voleybolla buluşmasını sağlamaktı” dedi. Cihan, Hopa Belediyespor bünyesinde voleybol kursları açacaklarını da duyurarak, “Bütün çocuklarımızı ve gençlerimizi kurslarımıza davet ediyorum” ifadelerini kullandı.

ŞAMPİYONLARDAN KADIN KATILIMI VE ORGANİZASYON İSTEĞİ

Kadınlar kategorisinin şampiyonu Aysu Velimahmutoğlu da kadın sporcuların daha fazla turnuvalarda yer almasını istediklerini vurgulayarak, “Şampiyon olduk, çok mutluyuz. Kadın katılımının daha çok olmasını isteriz” dedi. Erkekler kategorisinin şampiyonlarından Özgün Yıldız ise organizasyonun amatör sporcular açısından önemli bir fırsat sunduğunu belirterek, “Böyle yarı profesyonel ve amatör turnuvaların olması çok güzel. Keşke daha fazla olsa, bütün ilçelerimiz bu şekilde organizasyonlar yapsa” dedi.