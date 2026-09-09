İBB Bölgesel İstihdam Ofisi, toplu mülakat düzenledi: '6 yılda 310 bin civarında istihdam sağlandı'

İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki İSPER’in kordinasyonundaki Bölgesel İstihdam Ofisleri (BİO), iş arayanlar ile işverenleri buluşturmayı sürdürüyor. Pendik sahil meydanındaki yeni yerinde hizmet vermeye başlayan BİO, Gratis firması iş birliğiyle toplu iş görüşmesi düzenledi.

Yaklaşık 70 personelin istihdam edileceği pozisyonlar için 150 civarında aday başvuruda bulundu. Firma yetkilileri ve 3 kariyer danışmanının katılımıyla adaylarla birebir yüz yüze mülakatlar yaptı.

“PENDİK BÖLGESEL İSTİHDAM OFİSİMİZİN YENİ YERİNDEYİZ”

Bölgesel İstihdam Ofisleri Müdürü Nilüfer Tatar, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Bugün burada Pendik Bölgesel İstihdam Ofisimizin yeni yerindeyiz. Daha önce, E-5 üzerinde konumlandırılan ofisimizin geçen ay itibarıyla Pendik sahilinde, sahil meydanında konumlandırdık ve yeni ofisimizi burada açtık.

Daha ulaşılabilir ve adaylarımızın rahat gelebileceği bir ortam olduğu için. Bugün burada Gratis firmasıyla bir toplu mülakat organize ediyoruz. Toplu mülakata yaklaşık 70 personel alınacak ama 150 civarında, aday başvurusu aldık. Bu adaylarımızın, yaklaşık 70-80 civarı şu anda geldi ama yavaş yavaş kendileri gelmeye, devam ediyorlar. Firma yetkilimiz 3 kariyer danışmanıyla birlikte geldi ve mülakatları birebir yüz yüze yapıyorlar.

“6 YIL İÇİNDE 10 BİN CİVARINDA BİR İSTİHDAM YAPTIK”

İşsizliğe bir nebze destek olabilmek için İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak Bölgesel İstihdam Ofisleri sayımız git gide artıyor. 6 yıllık bir projeyiz ve bu proje kurgulandığından bu yana 36 ofise ulaştık. 34 ilçede 36 ofis olduk. 300 kişilik bir organizasyon yapısıyla bu projeyi yürütüyoruz. Ve şu ana kadar da 310 bin civarında bir istihdam yaptık 6 yıl içinde. Bu istihdamı yapan 300 kişilik bir ekibiz ve kariyer danışmanlarımız oldukça kalifiye, konularında oldukça deneyimli. Adaylarla yüz yüze görüşüp adayların direkt taleplerini alıp uygun firmalara yönlendirerek istihdam ediyorlar. Bu projede aslında hiç adaylardan ücret de talep etmiyoruz. Firmalardan da ücret talep etmiyoruz. Tamamen sosyal sorumluluk projesi olarak devam eden bir proje.

“BAŞVURULARI NE KADAR BÜYÜK BİR İŞSİZLİK OLDUĞUNU GÖSTERİYOR”

Bazı ofislerimiz çok yoğun toplu mülakatlar yapıyor. Günde bir mülakatına 300-400 adayın başvurusu da oluyor. Ama bire bir yüz yüze mülakatlar yaparak adayların taleplerini yüz yüze almak ve kendilerini yakından tanıyıp arkadaşlarımızın uygun ilanlara yönlendirmesini öneriyoruz ve bu yönde çalışmalarımızı devam ediyoruz. Toplu mülakatlarımızda birkaç firmayla bir anda yapılabiliyor. Bu mülakatlarımıza çok başvuru var. Bu da ülkenin ne kadar büyük bir işsizlikle karşı karşıya olduğunu gösteriyor. 34 ilçemizde Bölgesel İstihdam Ofislerimiz var. Ofislerimize birebir başvuru yapabilirler. Sosyal medyalarımızı takip edebilirler. bio.ibb.istanbul portalımıza direkt başvuru yapabilirler ve portalımız dan tüm ilanlarımızı takip edebilirler. İlanlarımıza başvuru da yapabilirler. Ama ofislerimize gelmelerini bekliyoruz."

BİO ofislerini kullanarak iş bulmaya çalışan yurttaşlar ise uygulamayla ilgili şunları söyledi:

“Arkadaşımın telkinleriyle başvurdum. Kendisi bu firma ile daha önceden çalışmış ve işten ayrılmış biri kendisi. Bana dedi ki hani bu firma iyi bir firma girebilirsin diye. Ben de Bölgesel İstihdam Ofisi ilan açtığı için ben de başvuru yaptım. Ve firmanın iyi bir firma olduğunu bildiğim için, güvendiğim için İstanbul Büyükşehir Belediyesi de bize yardımcı olduğu için ben de başvuru yaptım.”

“Ben aslında 8 yıl kadar holding düzeyinde yazılım danışmanlığı hizmeti verdim. En son çalıştığım yerden de küçülme nedeniyle ayrılmak durumunda kaldım. Süreç içerisinde bir işsizlik ödeneği alıyordum ama o ödeneğin de artık sonuna gelmesi ve hani kendi sektörümüze dair çok ciddi bir küçülme olması nedeniyle çok hızlı bir iş arayışı içerisine girdim. O yüzden İstihdam Ofisi aracılığıyla başvuru sağladım.”

Mülakat için bekleyen bir yurttaş, 4-5 aydır iş aradığını belirterek "Şu an beklemedeyiz. İnşallah olumlu yanıtlanacak" derken, İstihdam Ofisi'nden çok hızlı bir dönüş olduğunu söyledi.

Bir yurttaş da "Vallahi güzel bir hizmet. Direkt müracaatı yaptık hemen iletişime geçtiler yönlendirdiler. Geldik iş başvurumuzu yaptık. Hayırlısı bekliyoruz. 1 ay kadar işsizdim geldim başvurdum. İnşallah olumlu sonuçlanırsa güzel olur" dedi.