İBB ile HAK-İŞ'e bağlı 3 sendika arasında, 45 bin çalışanı kapsayan toplu iş sözleşmesi imzalandı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ile Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu'na (HAK-İŞ) bağlı 3 sendika arasında toplu iş sözleşmesi görüşmeleri uzlaşmayla sonuçlandı. İstanbul Ağaç ve Peyzaj Aş, İstanbul Halk Ekmek, Güven Su, Hamidiye Su, İETT, İSFALT, İSPARK, İSPER, İSTAÇ, İSTGÜVEN AŞ'de çalışan 45 binden fazla emekçiyi kapsayan imza törenine; İBB Başkan Vekili Nuri Aslan başta olmak üzere Öz Gıda - İş Genel Başkanı Ramazan Gülpolat, Hizmet -İş Genel Başkan Yardımcısı İdris Ersoy, Özgüven- Sen Genel Başkanı Murat Ünal, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Doç. Dr. Oğuzhan Bahadır ve iştirak şirketlerinin genel müdürleri ve üst yönetimi ile çok sayıda emekçi katıldı. Programda sırasıyla Hizmet -İş Genel Başkan Yardımcısı İdris Ersoy ve İBB Başkanvekili Nuri Aslan konuşma yaptı.

“Burada elbette hukuken işveren tarafını temsil ediyorum ama, ben de sizler gibi bir emekçiyim" diyen Aslan, şunları söyledi:

"Kamu kurumu olarak bizim patronumuz milletimizdir. Bugüne kadar olduğu gibi, hep birlikte milletimiz için en iyi şekilde çalışacağımıza inanıyorum. Bugün burada çalışma barışımızı güçlendirecek toplu iş sözleşmelerimize imza atmak için bir aradayız. Atacağımız imzaların tüm çalışma arkadaşlarımıza ve ailelerine şimdiden hayırlı olmasını diliyorum.

“ÇALIŞANIN SENDİKAL TERCİHİNE İŞVEREN KARAR VERMEZ. ÇALIŞAN KARAR VERİR”

Ekrem Başkanımızla birlikte 2019 yılında göreve geldiğimizde çalışma hayatına ilişkin çok açık bir ilkemiz vardı: Çalışanın sendikal tercihine işveren karar vermez. Çalışan karar verir. Çünkü sendikal örgütlenme anayasal bir haktır. 2019 yılı öncesinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde yaklaşık 18 bin sendikalı çalışanımız vardı. Bugün bu sayı 72 binin üzerine çıktı. 2026 yılında ise İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak üç ayrı konfederasyona bağlı altı sendikayla, dört farklı iş kolunda toplam 22 toplu iş sözleşmesine imza atıyoruz. Bugün de bu büyük tablonun önemli bir parçası olarak HAK-İŞ Konfederasyonumuza bağlı Hizmet-İş, Özgüven-Sen ve Öz Gıda-İş sendikalarımızla toplu iş sözleşmelerimizi imzalıyoruz.

“İSTANBUL’UMUZA HAYIRLI, UĞURLU OLMASINI DİLİYORUM”

Bugün attığımız imzalarla çalışma arkadaşlarımızın ekonomik, sosyal ve kültürel kazanımlarını koruyor, daha da ileriye taşıyoruz. Biz sorunların masada konuşulduğu, sendikaların özgürce örgütlendiği, emeğin karşılığının korunduğu bir çalışma düzenini savunuyoruz. Bu anlayışla bugün sözleşmelerimizin altına hep birlikte imzamızı atıyoruz. Bu vesileyle HAK-İŞ konfederasyonumuzun değerli yöneticilerine; Hizmet-İş, Özgüven-Sen ve Öz Gıda-İş sendikalarımızın kıymetli yöneticilerine ve temsilcilerine; müzakere sürecinde emeği geçen bütün çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Bugün attığımız imzaların çalışma arkadaşlarımıza, ailelerine, İstanbul Büyükşehir ailemize ve İstanbul’umuza hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum.”

Konuşmaların ardından, taraflar arasında toplu iş sözleşmesini imzalandı.