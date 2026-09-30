İSKİ’den Avrupa Yakası'nda altyapı ve afet hamlesi: 6 tesis açıldı

İstanbul'un Avrupa Yakası’nda hayata geçirilen lojistik merkezleri, afet koordinasyon alanları ve hizmet binalarından oluşan 6 yeni tesis, Eyüpsultan’daki İSKİ Genel Müdürlüğü Kampüsü’nde düzenlenen toplu açılış töreniyle resmen hizmete girdi.

Törene İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanvekili Nuri Aslan, Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın, Eyüpsultan Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen, İBB ve İSKİ yöneticileri de katıldı.

Burada konuşan İSKİ Genel Müdürü Şafak Başa, şunları söyledi:

“Bu büyük şehrin güzellikleri kadar görmezden gelemeyeceğimiz bazı riskleri de var. Bunların başında ise olası deprem ve afetler geliyor. İşte İSKİ olarak göreve geldiğimiz 2019 yılından itibaren İstanbul’un deprem ve afet gerçeğini bir an olsun göz ardı etmeyen bir vizyon ile çalışmalarımızı durmaksızın sürdürüyoruz. Olası bir afetin ardından su ve atıksu hizmetlerinin sürdürülebilmesi; ihtiyaç duyulan boru, vana, bağlantı parçası, araç ve ekipmanın doğru noktalarda hazır bulundurulmasına, müdahale ekiplerinin hızla yönlendirilmesine ve birimlerimiz arasında koordinasyonun kesintisiz sağlanmasına bağlıdır. Bu nedenle altyapımızı güçlendirirken o altyapıyı ayakta tutacak lojistik sistemini de aynı bütünlük içinde ele alıyoruz. Bu anlayışla ilk olarak Anadolu yakasında çok güzel bir lojistik merkezini hizmete aldık. Ekrem Başkanımızın da katılımıyla daha sonra çalışmalarımıza Avrupa yakasında hız verdik ve özellikle Bağcılar, Mahmutbey, Eyüpsultan, Silivri Parkköy ve Selimpaşa’da 4 adet lojistik merkez alanlarımızı oluşturduk ve bugün bunları hizmete alıyoruz.

“KOORDİNASYONU DAHA ETKİLİ SAĞLAYACAĞIZ”

Afet durumunda personelimizin, yöneticilerimizin gelip çalışma yapabileceği, toplantı yapabileceği ve buradan hızlıca sevkiyatı yönetebileceği yerler hâline geldi. Dolayısıyla onun için adını da biz lojistik merkez olarak nitelendirdik. Artık malzeme ve ekipmanlarımızı yağmur, kar, güneş ve diğer dış etkenlerden koruyarak daha güvenli koşullarda muhafaza edeceğiz. İhtiyaç duyulan ekipmanı doğru noktadan doğru zamanda ve çok hızlı bir biçimde sahaya ulaştırabileceğiz. Mahmutbey ve Silivri Parkköy’de oluşturduğumuz yönetim birimleri sayesinde afet ve kriz anlarında birimlerimiz arasındaki koordinasyonu daha etkin sağlayacak, müdahale süreçlerini tek merkezden yönetebileceğiz. Bütün bu çalışmalarla idaremizin hizmet gücünü artırıyoruz. En zor şartlarda dahi İstanbul’un içme suyu ve atıksu hizmetlerini sürdürebilecek operasyonel kapasitemizi de oluşturmuş oluyoruz.

“BEŞİKTAŞ EK HİZMET BİNAMIZI AÇTIK”

Bu yaptığımız lojistik merkezlerinin toplamı güncel fiyatlarla 292 milyon liradır. Tabii lojistik merkezini sadece açmak yetmiyor, içerisine de malzeme koymak gerekiyor. Bu fiyata içerisine koyduğumuz malzemeler dahil değil. Bugün açılışını gerçekleştireceğimiz bir diğer önemli yatırımımız İSKİ Beşiktaş Ek Hizmet Binası. Beşiktaş, Sarıyer ile beraber çalışıyor. Beşiktaş-Sarıyer şube müdürlüğümüzün mevcut binasının olası İstanbul depremine karşı yenilenmesi gerektiği yapılan incelemeler sonucunda tespit edildi. Bu süreçte çalışma arkadaşlarımız idaremizin farklı hizmet noktalarında görev aldılar. Biz binayı hızlıca yıktık ve dolayısıyla geçici olarak Baltalimanı’ndaki arıtma tesisimizde bir dönem çalıştı bazı teknik birimlerimiz. Yine Kağıthane Şube Müdürlüğümüzde de abone birimleri hizmet verdi. Bu esnada biz hızlıca yine depreme dayanıklı, Beşiktaş’ın yıktığımız binasının hemen yanına bahçesine Beşiktaş Ek Hizmet Binamızı gerçekleştirdik.

“YATIRIMLARIMIZ 500 MİLYON LİRA CİVARINDA”

Güçlü bir kamu hizmetinin arkasında emeği, bilgisi ve sorumluluk bilinciyle gece gündüz çalışan güçlü bir ekip var. İSKİ, İstanbul’un dört bir yanında 7 gün 24 saat kesintisiz hizmet veren önemli, büyük ve stratejik bir kurum. Arızalara müdahale eden ekiplerimizden arıtma tesislerimizde görev yapan çalışma arkadaşlarımıza, laboratuvarlarımızdan çağrı merkezlerimize kadar binlerce İSKİ emekçisi bu şehre hizmet ediyor. Bu büyük sorumluluğu üstlenen çalışma arkadaşlarımızın sağlığı ve çalışma koşulları bizim için çok kıymetli. Bu anlayışla Eyüpsultan’daki genel müdürlük yerleşkemizde inşa ettiğimiz sağlık hizmet binamızı da bu süreçte tamamladık ve bugün itibarıyla hizmete almış oluyoruz. Böylece çalışma arkadaşlarımızın sağlık ve acil yardım hizmetlerine erişimini kolaylaştırırken bu hizmetlerin daha uygun, daha güvenli ve çağdaş bir ortamda sunulmasını sağladık. Sağlık hizmet binamız yalnızca yeni bir fiziki yapı değil; bu bina İstanbul için büyük bir özveriyle çalışan İSKİ emekçilerine verdiğimiz değerin de somut bir ifadesidir. Bugün itibarıyla hizmete aldığımız yatırımlarımız toplam 500 milyon lira civarındadır.”

NURİ ASLAN'DAN İMAMOĞLU'NA: SEN GELENE KADAR EMANET BİZDE

Törende konuşan İBB Başkan Vekili Nuri Aslan da şunları söyledi:

“Sizlere 1,5 yılı aşkındır hukuksuz biçimde Silivri'de tutulan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız ve Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Ekrem İmamoğlu'nun selamlarını iletiyorum. Dün Ekrem Başkanımın duruşması vardı, biliyorsunuz. İnsanın o mahkeme salonunda bile baktığında moralinin bozuk olması gerekiyor, bizim umutsuzluğa düşmemiz gibi bir algı olması gerekiyor; ama Ekrem başkandaki o azmi ve umudu görünce yeniden ayağa kalkıyorsun ve yeniden ülkene, bayrağına, milletine, devletine hizmet etmek için yola çıkıyorsun. Dün de gördük ki Başkanımızın morali ve motivasyonu çok yüksek. Haklı olduğunu biliyor. İstanbul'un 16 milyonunun muhafızına ve siz yol arkadaşlarına çok güveniyor. Kendi çünkü biliyor ki İstanbul'a hizmet etmek en büyük dua. O da 2019'dan beri gece gündüz İstanbul'a hizmet edebilmek için büyük bir mücadele içinde ve dün dönüp bana ‘Ben bütün arkadaşlarıma güveniyorum, İstanbul sana ve 16 milyona emanet’ dedi. Ben de buradan diyorum ki: ‘Senin emanetin emin ellerde, başımızın üstünde yeri var, hiç merak etme; sen gelene kadar bu emanet bizdedir."

"İstanbul’a gözümüz gibi bakmaya devam ediyoruz. Gece gündüz çalışmaya devam ediyoruz. İnanın, inanın açılışlara yetişemiyoruz" diyen Nuri Aslan sözlerine şöyle devam etti:

"Şu an aslında 5 ya da 6 noktada açılış yapmamız lazımdı; ama artık yapacak bir şey yok, her şey çok sıkıştı. Yaklaşık 90 tane sırada bekleyen açılışımız var. Bir yandan açılışlar yapıyoruz, altyapı ve üstyapı yapıyoruz; bir yandan da İstanbullunun bu zor ekonomik koşullarda yanında olmaya çalışıyoruz. Bir tarafta Kent Lokantalarımız, bir tarafta Çocuk Etkinlik Merkezlerimiz, bir tarafta yurtlarımız, bir tarafta da 8,7 milyarla Eğitim Destek Paketimiz... Şimdi önümüzdeki hafta açıklayacağız inşallah, arkadaşlarımız çalışmalarının sonuna geldiler, 25-30 milyar lira civarında bir ‘Aile Destek Paketi’ açıklayacağız. Bu memlekette, İstanbul'da ve Türkiye'de kimse yalnız değildir. Kimse kendini yalnız hissetmesin; çünkü İBB hep yanında."

"MİLLET YAPILANI GÖZÜYLE GÖRÜYOR"

Bağcılar Mahmutbey'de, Eyüpsultan'da, Silivri Parkköy'de ve Selimpaşa'da lojistik merkezler açtıklarını belirten Nuri Aslan, şu ifadeleri kullandı:

"Bu lojistik merkezleri normal zamanda İSKİ'nin lojistik hizmetini daha kolay, bir arıza veya bir çalışma anında bölgeye daha kısa yoldan hizmet etmek için yaptığı yerler. Ancak bir afet olduğunda işte onlar aynı zamanda bir toplanma alanı, bir barınma alanı, bir gıda destek alanı olarak yapılacak. ‘Ne yapıyorsunuz?’ diye soruyorlar. Çok şey yapıyoruz. Ne mi yapıyoruz? İstanbul'u geleceğe hazırlıyoruz, İstanbul'u afete hazırlıyoruz. Dünya değişiyor, iklim krizi kapıda, yağış rejimleri farklılaşıyor. Ama gördünüz, değil mi? 4 gün yağmur yağdı. Tam kilometrekareye bazı noktalarda 150 kg yağış düştü; ama ne Haramidere taştı ne Ayamama Deresi taştı. İşte bunu biz başardık, 2019'dan sonra biz yaptık. Dedik ya ‘Marifet iltifata tabidir’ diye, yaptık ve başardık. Ne Üsküdar'da denizle kara birleşti ne Beşiktaş'ta denizle kara birleşti. Bu millet yapılanı gözüyle ve gönlüyle görüyor. Senin sosyal medyada paylaştığınla sen millete algı yaratamazsın. Bu millet, bu millet kendine hizmet edeni, Cumhuriyetin çocuklarını her zaman sahiplenmiştir, sahiplenmeye de devam edecektir."