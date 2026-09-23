Kadıköy Belediyesi'nden iklim krizine karşı dev vizyon: 2050'de 'İklim Nötr' kent hedefi

Kadıköy Belediyesi, küresel iklim değişikliğinin etkilerine karşı kenti hazırlamak ve sera gazı emisyonlarını sıfırlamak amacıyla yeni yol haritasını açıkladı. "İklim Nötr ve Dirençli Kadıköy" başlığıyla duyurulan vizyon doğrultusunda, mevcut iklim eylem planının SECAP 3.0 adıyla güncellenmesi için teknik süreç başlatıldı.

Alan Kadıköy'de düzenlenen lansman ve azaltım çalıştayında; binalar, yenilenebilir enerji yatırımları, ulaşım ve atık yönetimi başlıkları uzmanlar ve kent paydaşlarıyla masaya yatırıldı.

"İKLİM POLİTİKASI BÜTÜNCÜL BİR KENT POLİTİKASIDIR"

Lansmanda açıklamalarda bulunan Kadıköy Belediye Başkanı Mesut Kösedağı, iklim değişikliğiyle mücadelenin sadece çevresel bir başlık değil, bütçe tercihlerinden günlük hizmetlere kadar uzanan bütüncül bir anlayış olduğunu vurguladı. Kadıköy’ün bu alanda yıllara dayanan birikimi olduğunu hatırlatan Kösedağı, "2012 yılında Belediye Başkanları Sözleşmesi’ne katıldık. Evlendirme Dairemizin çatısındaki güneş enerji sistemi ve yağmur suyu toplama projelerimizle somut adımlar attık. Şimdi ise 2050 yılına kadar iklim nötr bir Kadıköy hedefliyoruz" dedi.





"DİRENÇLİ KENT: AŞIRI YAĞIŞA VE SICAK DALGALARINA HAZIRLIK"

Vizyonun ikinci ayağını oluşturan "dirençlilik" kavramına dikkat çeken Kösedağı, iklim krizinin günlük yaşama etkilerini azaltmayı hedeflediklerini söyledi. Binalardan ve ulaşımdan kaynaklanan emisyonların kaynağında azaltılacağını ifade eden Kösedağı, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Dirençli Kadıköy; sıcak hava dalgalarına, kuraklığa ve aşırı yağışlara hazırlıklı bir kent demek. Ağaç gölgesini koruyan, yağmur suyunu değerlendiren, kıyısına ve yeşil alanlarına sahip çıkan bir anlayışı temsil ediyor. Daha az enerji tüketen bir evde yaşamak, yazın gölgeli bir sokakta yürüyebilmek, şiddetli yağmurda güvenle evine dönebilmek hepimizin hakkı. Bu hedefe ilerlerken kentimizi iklim krizinin etkilerine karşı bugünden hazırlıyoruz."





2030 TAAHHÜTLERİ GÜÇLENDİRİLİYOR

Kadıköy Belediyesi, 2050 nihai hedefinin yanı sıra 2030 yılı için belirlenen sera gazı azaltım taahhütlerini de güncel veriler ışığında revize edecek. Türkiye'nin 2053 net sıfır emisyon hedefine yerelden katkı sunulacağını belirten Kösedağı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) iklim politikalarıyla tam uyum içerisinde çalışacaklarını ifade etti.

Geliştirilen SECAP 3.0 eylem planının belediyenin yatırım programı ve bütçesiyle doğrudan ilişkilendirileceğini kaydeden Kösedağı, şeffaflık vurgusu yaparak tüm sürecin Kadıköylüler, Kent Konseyi, muhtarlar ve üniversitelerle birlikte yürütüleceğini sözlerine ekledi.