Kargı’ya bin tonluk yeni su deposu

Çorum Kargı Belediye Başkanı Hamit Dereli’nin çalışmalarıyla, giderek daha da önem taşıyan su kaynaklarının korunması, su israfının önlenmesi ve içme suyu altyapısının güçlendirilmesi amacıyla 1000 ton kapasiteli yeni su deposu kullanıma hazır hale getirilecek. İlçede yaklaşık 55 yıldır kullanılan 400 ton kapasiteli mevcut su deposunun yerine inşa edilen yeni ve modern depo ile su depolama kapasitesi önemli ölçüde arttırılıyor. Yeni deposunun hizmete girmesiyle özellikle su tüketiminin yoğun olduğu dönemlerde daha güçlü, güvenli ve sürdürülebilir bir altyapıya kavuşulacak.

‘SUYUMUZU BİLİNÇLİ KULLANMALIYIZ’

Belediye Başkanı Hamit Dereli konuya ilişkin değerlendirmesinde, suyun geleceğimiz için taşıdığı öneme dikkat çekerek, altyapı yatırımlarının yanı sıra suyun bilinçli ve tasarruflu kullanılmasının da büyük önem taşıdığını vurguladı. Dereli, Bin tonluk yeni su deposunu kısa süre içerisinde tamamlayarak Kargı’nın hizmetine sunacaklarını belirtti. Kargı Belediyesi olarak ilçenin geleceğine yönelik önemli altyapı yatırımlarını kararlılıkla sürdürdüklerine söyleyen Dereli, “çalışıyoruz, üretiyoruz, Kargı’mızı seviyoruz” dedi.