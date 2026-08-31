Kastamonu’da büyük zafer coşkuyla kutlandı

Kastamonu Belediyesi tarafından Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Kastamonu’ya gelişi, Şapka ve Kıyafet İnkılabı ile 30 Ağustos Zafer Bayramı kapsamında düzenlenen etkinlikler sona erdi. Yaklaşık iki haftaya yayılan programın finalinde Fener Alayı ve Fatma Turgut konseri düzenlendi. 16 Ağustos’ta Turhan Topçuoğlu Şehir Parkı’ndaki At Binme Etkinliği ile başlayan kutlamalar kapsamında resim çalıştayı, uçurtma ve karikatür atölyeleri, 3. Geleneksel Uçurtma Şenliği ile 2. Uluslararası Resim Sergisi gerçekleştirildi.

BAYRAKLI YÜRÜYÜŞ GERÇEKLEŞTİ

Kutlamaların en yoğun katılımlı etkinliklerinden biri Fener Alayı oldu. Kışla Parkı’nda bir araya gelen binlerce yurttaş, Türk bayraklarıyla Belediye Meydanı’na yürüdü. Kastamonu Belediyesi bando ekibinin seslendirdiği marşlara eşlik eden yurttaşlar, Zafer Bayramı coşkusunu kentin sokaklarına taşıdı. Fener Alayı’nın ardından Belediye Meydanı’nda Fatma Turgut sahne aldı. Alanı dolduran kalabalık, sanatçının seslendirdiği şarkılara hep birlikte eşlik etti. Turgut’un repertuvarında Atatürk’ün sevdiği eserlere de yer vermesi dikkat çekti. Konser sırasında “Mustafa Kemal’in askerleriyiz” sloganları da yükseldi.

‘ZAFER BİZE EMANETTİR’

Konserde yurttaşlara hitap eden Belediye Başkanı Hasan Baltacı, 30 Ağustos Zaferi’nin yalnızca bir askeri başarı olarak görülmemesi gerektiğini belirterek, bağımsızlığın kazanılması için ödenen bedellerin unutulmaması gerektiğini söyledi. Baltacı, “Şimdi bizim bu zaferi geleceğe taşımak gibi bir görevimiz var. Zafer bize emanettir. Bunun bilincinde olarak durmaksızın çalışacağız” dedi.

GENÇLİK VE GELECEK VURGUSU

Konuşmasında gençlere de seslenen Baltacı, Türkiye ve Kastamonu’nun geleceğinin gençlerin katkısıyla şekilleneceğini söyledi. Gençlerin karşılaştıkları sorunlara rağmen umutlarını koruması gerektiğini belirten Baltacı, “Yolumuz kesilebilir. Umutlarımız kırılabilir. Hayallerimizin üstüne gidebilirler ama bizler de omuz omuza, kol kola yeni bir yolu denemekle yükümlüyüz” ifadelerini kullandı. Kastamonu’nun geleceği için çalıştıklarını dile getiren Baltacı, sözlerini “Sevgili gençler, umut sizde. Gelecek sizde, bu ülkenin geleceği sizde” diyerek sözlerini tamamladı.