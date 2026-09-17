Kastamonu’nun içme suyu hattına yeni kaynak

Kastamonu Belediyesi, kentte uzun süredir yaşanan içme suyu sorunlarına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları sonucunda bulunan yeni kaynak, Gürleyik İçme Suyu Hattı’na entegre edilerek kullanılmaya başlandı.

SANİYEDE 49 LİTRE

Ilgaz mevkii Çatören Köyü’nde gerçekleştirilen sondaj çalışmalarında üç kuyudan saniyede toplam 49 litre debiye sahip içme suyu kaynağı elde edildi. Kaynak, 250’lik çelik borularla Gürleyik İçme Suyu Hattı’na bağlandı. Yeni hattın devreye alınmasıyla birlikte özellikle Aktekke, Kırkçeşme, Esentepe ve Mehmet Akif Ersoy mahallelerinde geçmişten bu yana yaşanan içme suyu sıkıntılarının büyük ölçüde giderilmesi amaçlanıyor. Projeyle aynı zamanda Karaçomak Barajı’ndan temin edilen su miktarının azaltılarak mevcut kaynakların daha verimli kullanılması hedefleniyor.

‘YARINI GÜVENCE ALTINA ALIYORUZ’

Kastamonu Belediye Başkanı Hasan Baltacı, yeni su kaynağının devreye alınmasıyla kentin içme suyu altyapısının güçlendirildiğini belirtti. Baltacı, “Burada üç tane sondaj kuyusundan saniyede 49 litre içme suyu kaynağı elde ettik. Bu içme suyunu 250’lik çelik borular ile birlikte Gürleyik İçme Suyu Hattına bugün itibariyle vermiş bulunmaktayız” dedi. Yatırımın özellikle dört mahalledeki kronikleşen su sorunlarının çözümüne katkı sağlayacağını belirten Baltacı, “Bizler bugünü kurtaran değil Kastamonu’muzun yarını güvence altına alan yatırımlar yapmaya devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.

ALTYAPI YATIRIMLARI SÜRÜYOR

Kastamonu Belediyesi ayrıca 96 kilometre içme suyu ve 21 kilometre kanalizasyon hattının yenilenmesini kapsayan TEFWER projesini de yürütüyor. Proje kapsamında kentte yıllardır yaşanan arıza, tıkanma ve kayıp-kaçak sorunlarının azaltılması ve altyapının daha dayanıklı hale getirilmesi amaçlanıyor.