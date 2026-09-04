Kırıkkale Belediyesi’nden bin öğrenciye 2 milyon liralık kırtasiye desteği

Sosyal belediyecilik anlayışı doğrultusunda çalışmalarını sürdüren Kırıkkale Belediyesi, geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da öğrencileri eğitim döneminin başlangıcında yalnız bırakmadı. Belediye Sosyal Yardım Merkezi tarafından belirlenen bin ihtiyaç sahibi öğrencinin ailelerinin hesaplarına, öğrenci başına 2 bin TL olmak üzere toplam 2 milyon TL kırtasiye desteği yatırıldı.

“AİLELERİMİZİN BÜTÇESİNE KATKI SAĞLIYORUZ”

Kırıkkale Belediye Başkanı Ahmet Önal, eğitime yönelik desteklerin devam edeceğini belirterek, şu ifadeleri kullandı: “Göreve gelir gelmez hayata geçirdiğimiz projelerimizden biri olan kırtasiye desteğimizi, yeni eğitim-öğretim dönemi öncesinde bu yıl da sürdürüyoruz. 1.000 öğrencimize 2 bin TL olmak üzere toplam 2 milyon TL tutarındaki kırtasiye desteğimizi bugün itibarıyla ailelerimizin hesaplarına yatırdık.

Bu destekle bir yandan çocuklarımızın eğitimine, ailelerimizin bütçesine katkı sağlarken, diğer yandan alışverişlerin kırtasiye esnafımızdan yapılmasını sağlayarak yerel esnafımıza da destek oluyoruz. Çocuğumuzun eğitimine, ailemizin bütçesine, esnafımızın emeğine sahip çıkan sosyal belediyecilik anlayışımızı büyütmeye devam ediyoruz.”