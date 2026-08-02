Kırıkkale Belediyesi’nden üniversite adaylarına ücretsiz tercih desteği

Kırıkkale Belediyesi, üniversite hayali kuran gençlere yönelik eğitim desteklerini sürdürüyor. Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarının açıklanmasının ardından başlatılan ücretsiz tercih danışmanlığı hizmeti, tercih dönemindeki öğrencilere yol göstererek doğru karar vermelerine katkı sağlıyor.

UZMANLAR EŞLİĞİNDE GERÇEKLEŞİYOR

Atatürk Gençlik ve Kültür Merkezi’nde sürdürülen danışmanlık hizmeti kapsamında uzman rehber öğretmenler, öğrencilerin puanları, başarı sıralamaları ve kariyer hedeflerini dikkate alarak tercih listelerini oluşturmalarına yardımcı oluyor. Böylece adayların tercih sürecini daha bilinçli ve planlı şekilde yönetmeleri amaçlanıyor.

DANIŞMANLIK HİZMETİ 8 AĞUSTOS’A KADAR

Ücretsiz YKS tercih danışmanlığı hizmeti, 8 Ağustos tarihine kadar her gün 10.00-16.00 saatleri arasında Atatürk Gençlik ve Kültür Merkezi’nde devam edecek. Üniversite adayları, tercih süreci boyunca uzman rehber öğretmenlerden birebir destek alarak tercih işlemlerini gerçekleştirebilecek.