Kırıkkale'de altyapı sorununa çözüm

Kırıkkale Belediye Başkanı Ahmet Önal, Bahçelievler Mahallesi’nde başlatılan altyapı yenileme çalışmalarını Fen İşleri Müdürü Tolga Aktan ile birlikte sahada denetledi. Çalışmalar kapsamında mahalledeki kanalizasyon ve içme suyu hatları tamamen yenileniyor. Hava koşullarının elverişli olması durumunda, üst yapı çalışmalarının da kısa sürede tamamlanması hedefleniyor.

‘ALTYAPI SORUNUNU TARİHE GÖMÜYORUZ’

Göreve geldikleri ilk günden itibaren altyapı sorununu öncelikli gündem haline getirdiklerini belirten Başkan Önal, "Daha önce sık sık arıza yaşanan, vatandaşlarımızın mağdur olduğu bölgeleri 'kırmızı hat' olarak belirledik. Bu doğrultuda Bahçelievler Mahallesi'nde ciddi arızalara neden olan altyapı hattını yeniliyoruz. Bu sokakta kanalizasyon problemini çözdük, içme suyu hattını da kısa sürede tamamlayacağız. Ardından asfaltlama çalışmalarına geçeceğiz" dedi. Önal, Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin üç gündür gece gündüz çalıştığını belirterek, "Altyapı kentimizin en önemli sorunlarından biri. Kararlılıkla bu sorunu tarihe gömeceğiz. Planlı bir şekilde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Vatandaşlarımızın gösterdiği sabır ve anlayış için teşekkür ediyorum," ifadelerini kullandı.