Kırıkkale’de Gaziler Günü’ne özel türkü dinletisi

Kırıkkale Belediyesi Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından Atatürk Aile Çay Bahçesi’nde düzenlenen etkinlikte solist Ferhat Oğuz Korç, kahramanlık türküleri seslendirdi. Türküler eşliğinde Gaziler Günü’nün anlam ve önemine dikkat çekilen programa Kırıkkale Belediye Başkanı Ahmet Önal’ın yanı sıra Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kırıkkale Şube Başkanı Rıfat Öcal, gaziler, şehit aileleri ve yurttaşlar katıldı.

‘MİLLETİMİZİN GURURU'

Programda konuşan Belediye Başkanı Ahmet Önal, gaziler ve şehit aileleriyle bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Önal, “Türkülerimizde vatan sevgisini, kahramanlarımızın fedakârlığını ve paylaştığımız ortak duyguları yaşadık. Gazilerimiz, bu topraklar için gösterdikleri cesaret ve fedakârlıkla milletimizin gururudur. Her birine şükranlarımı sunuyor, aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum” dedi.